نصب على 4 مواطنين وترك عمله.. ضبط موظف زعم قدرته على تخصيص وحدات سكنية

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عقب تقنين الإجراءات من ضبط (مـوظف - مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابـة بالجيزة) لقيامه بالنصب على (4 مواطنين)، والإدعاء بقدرته على تخصيص وحدات سكنية لهم ضمن أحد المشروعات السكنية (خلافًا للحقيقة) وذلك نظير حصوله على مبلغ مالى قدره (13200 جنيه) من كل منهم ، والاستيلاء على المبالغ المالية لنفسه، وترك محل سكنه وإنقطع عن الحضور لعمله، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بشتى الطرق والاستيلاء على أموالهم.

