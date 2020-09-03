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تعليم

دورة تدريبية عن سلامة الغذاء بمشاركة 93 من طلاب في جامعة سوهاج

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 01:19 م
دورة تدريبية طلاب
دورة تدريبية طلاب الزراعة جامعة سوهاج
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قسم المحافظات
شهد الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، فعاليات الدورة التدريبية التي نظمها قسم علوم الأغذية والتغذية بكلية الزراعة بعنوان "يوم سلامة الغذاء"، وذلك بمقر الكلية بالحرم الجامعي الجديد.

وقال عزيز، إن الهدف من التدريب هو التعرف على الاشتراطات الصحية داخل المنشآت الغذائية والمطاعم ونظم سلامة الغذاء مثل "نظام الهاسب"، وكذلك التعرف على توجه الدولة في إنتاج غذاء ذو جودة طبقا للمعايير الدولية في ظروف صحية جيدة.

لافتًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بكل جوانب تفعيل وتطبيق قانون سلامة الغذاء، وكان من القوى الدافعة لإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والتى تتلخص أهم أهدافها فى الارتقاء بجودة الصناعات الغذائية المصرية، وزيادة قدرتها على المنافسة داخليًا وخارجيًا، من خلال التصدير وزيادة معدلات الاستثمار فى هذا القطاع الحيوي، الأمر الذى يكفل الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المصرى.

وذلك بالتأكد من تحقيق متطلبات سلامة الغذاء، من خلال وضع القواعد الحازمة وفقًا للمعايير الدولية المعمول بها، وإحكام الرقابة على تداول الغذاء.

وأضاف الدكتور أبو الحمد السيد مهني المحاضر بالدورة، أنه شارك بالتدريب ٩٣ طالبا وطالبة من كلية الزراعة، حيث استهدفت الدورة تعريفهم بالمخاطر البيولوجية والكيميائية والطبيعية التى تتعرض لها الأغذية، وأيضا توضيح مشاكل إهمال النظافة الشخصية واتباع السلوكيات الخاطئة فى المطاعم والمصانع الغذائية، وأضاف أنه في نهاية التدريب تم الإعلان عن البدء في إنشاء برنامج دراسي عن سلامة الغذاء لخدمة سوق العمل وتأهيل الخريجين للعمل في مصانع الأغذية والمطاعم.

حضر الدورة الدكتور محمد عبد الحفيظ السمان عميد كلية الزراعة، الدكتور ماهر حسن حسنى  وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، الدكتور محمد عبد الحميد سرور رئيس قسم علوم الأغذية والتغذية، والدكتور أبو الحمد السيد مهني الأستاذ المساعد بقسم علوم الأغذية والتغذية ومدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس بالقسم ومعاونيهم وطلاب الدراسات العليا.

دورة تدريبية عن سلامة الغذاء بمشاركة 93 من طلاب في جامعة سوهاج
دورة تدريبية عن سلامة الغذاء بمشاركة 93 من طلاب في جامعة سوهاج
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