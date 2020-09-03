جبر: الاقتراب من المؤسسة العسكرية خط أحمر والعلاقة بين المسلمين والمسيحيين أمن قومي

قال الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن " الاقتراب من المؤسسة العسكرية خط احمر ، والعلاقة بين المسلمين والمسيحيين امن قومي، وستظل مصر بخير طالما ظلت العلاقة في أحسن حالاتها .





واضاف فى كلمته خلال خلال ورشة العمل التي ينظمها المجلس لطرح تساؤل حول "كيف نتناول القضايا المتعلقة بالامن القومي" أن هناك قضايا يجب ان يكون الاعلام حذرا في تناولها موضحا ان الخطاب الديني المستنير بخصوص المرأة والأسرة نحتاج لضوابط لعرض صورة الاسلام الصحيحة





وتابع كرم جبر أن علم مصر والنشيد من ثوابت الأمن القومي فضلا عن أن الارض المصرية لا يمكن التفريط في جزء منها "نحن في مرحلة غير طبيعية تسقط الدول بدون جيوش او حروب وعن طريق الموبايل" بحسب تعبيره.





يشارك المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، في ورشة عمل تحت عنوان: (الإعلام وقضايا الأمن القومي).

يدير الورشة الإعلامى نشأت الديهى عضو المجلس، بحضور عدد كبير من الإعلاميين والصحفيين وخبراء الأمن، وتناقش الندوة مفهوم الأمن القومي في الدستور والأدبيات المصرية والعالمية، وكذلك محددات الأمن القومي وأبعاده، والمواد الدستورية والقانونية التي تحكم قضايا الأمن القومي، وكيفية تناول وسائل الإعلام المختلفة للقضايا المتعلقة بالأمن القومي.



