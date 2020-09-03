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فن

بعد استعانة عمرو دياب بـ دينا الشربيني في أماكن السهر .. نجوم يستغلون الأقارب في الأعمال الغنائية

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 04:30 م
صدى البلد
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آيه عاطف
حرص الفنان عمرو دياب، على الإستعانة بالفنانة دينا الشربيني، في فيديو كليب أغنيته الجديدة "اماكن السهر"، حيث ظهرت معه كموديل بالأغنية، والهضبة ليس الأول، حيث ان هنالك عددا من النجوم الذين حرصوا على الإستعانة بأقاربهم، نستعرضهم لكم من خلال التقرير التالي:

عاصي الحلاني

طرح الفنان عاصي الحلاني، فيديو كليب أغنيته الجديدة التي تحمل أسم "بعشقك"، برفقة زوجته، وعائلته وذلك عبر القناه الرسمية الخاصة بشركة روتانا على موقع "اليوتيوب".

تقول كلمات الأغنية: "متخافيش طول مانتي جمبي اطمني ومتقلقيش.. كل اللي تعبك احكهولي وماتشليش ابدا هموم.. دي حكايات.. وانا مش هلاقي زيك انتي بمعجزات .. كل اللي عدى قبل منك واللي فات.. مالوش لزوم".

بعشقك ياللي في حضن عنيدي حسيت بالأمان.. ومصدقك ده انتي اللي زيك خلصوا أصلا من زمان.. أنا بوعدك افضل معاكي حبيبتي ديما مهما كان".

أغنية "بعشقك" كلمات: إيهاب عبد العظيم، ألحان: محمد عبيه، توزيع وتسجيل: طوني سابا، وماستر: محمد مقهور.

يذكر أن الفنان عاصى الحلانى نشر صورة له مع زوجته من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" وعلق الحلانى على الصورة قائلا: "‏قصه حبنا بعد 25 سنة بفيديو كليب جديد قريبا.. انتظرونا".

محمد رمضان

نشر الفنان محمد رمضان صورة له من خلال حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام ".

وظهر محمد رمضان بصحبة نجله من كواليس تصوير كليبه كورونا ڤيروس.

وعلق محمد رمضان قائلا "علمت إبني #علي إزاي يعقم غرفته في كليب كورونا ڤيروس .. الأغنية في خلال أيام قليلة على قناتي الرسمية على يوتيوب .. المشتركين في القناة هيشوفوها قبل نزولها بيوم  #ثقة_في_الله_نجاح ".

وقدم محمد رمضان فى شهر رمضان 2020 مسلسل "البرنس"، تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة أحمد زاهر، وعبد العزيز مخيون، وإدوارد، وروجينا، ومحمد علاء، ونور، ودنيا عبد العزيز، ومحمد علاء، وريم سامي، ومحمد داش.

وتدور أحداث الكليب فى إطار اجتماعى حول مجموعة من الاشقاء الذين يقتلون اسرة شقيقهم من أجل الميراث. 

هيثم سعيد

طرح الفنان هيثم سعيد، فيديو كليب أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "يوم 30" عبر القناة الرسمية للشركة المنتجة على موقع "اليوتيوب"، وظهرت معه زوجته عارضة الأزياء كارلا سكاب، كـ موديل الفيديو كليب.

وتقول كلمات الأغنية :"اتقابلنا و إتفقنا..و الفراق كان ليه معاد .. أصل مش بسهوله نقدر مرة واحدة نكون بعيد .. قلنا لما نروح بروحنا..واحدة واحد للفراق .. يبقا سبنا لبعض فرصة نقبل الوضع الجديد .. ما أنا و هيا.. حمل البعد صعب علينا يوم واحد .. عشنا ف حضن بعض سنين .. وهيفرقنا يوم واحد".

أغنية "يوم 30"  كلمات الشاعر علاء سليمان، والحان أحمد حسين، توزيع رفيق عدلي، ومكس وماستر عمّار خاطر.

يذكر أن طرح هيثم سعيد، مؤخرًا كلا من أغنية "مسيطر"، و"تفتح الشباك" عبر القناة الرسمية على موقع "اليوتيوب.
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