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رياضة

الاتحاد الدولي يوافق على استضافة مصر لكأس العالم للرماية 2021

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 06:34 م
بطولة الرماية - ارشيف
بطولة الرماية - ارشيف
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أ ش أ
أعلن رئيس الاتحاد المصري للرماية حازم حسني موافقة الاتحاد الدولي للعبة على استضافة مصر لبطولة كأس العالم للرامية (الخرطوش) 2021.

وقال حازم حسني - في تصريح  - إن الاتحاد المصري للرماية تلقى اليوم خطابا رسميا من الاتحاد الدولي، يعلن خلاله موافقته على استضافة مصر لكأس العالم للرماية للخرطوش في فبراير من العام المقبل، مشيرا إلى أن البطولة ستقام على ملاعب نادي الرماية بالعاصمة الإدارية.

وأضاف "الاتحاد الدولي للرماية وافق - كذلك - على إقامة بطولة العالم للرماية للناشئين "للمسدس والبندقية" عام 2023 في مصر أيضا، موضحا أن هذا يؤكد ثقة الاتحاد الدولي للرماية في قدرة مصر على استضافة أكبر وأهم البطولات العالمية.

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