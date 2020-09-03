السلع التموينية الجديدة.. إقبال على الكابتشينو ومرقة الدجاج والكبريت

تواصل المنافذ التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية (جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية والبقالة التموينية) صرف مقررات الدعم على البطاقات التموينية لشهر سبتمبر وفارق نقاط الخبز لأصحاب البطاقات التموينية بواقع 50 جنيها لكل فرد حتى الفرد الرابع ثم 25 جنيها لكل فرد بداية من الخامس.
استطلع صدى البلد رد فعل المواطنين على طرح وزارة التموين 7 سلع جديدة ضمن منظومة الدعم من خلال أصحاب منافذ جمعيتي الذين أكدوا إقبال المواطنين على السلع الجديدة منها الكابتشينو والكبريت والملح وغيرها.
واتفق أصحاب المنافذ على احتياج أصحاب البطاقات التموينية إلى السلع الجديدة، مطالبين بتوفيرها في المخازن بشكل مستمر حتى يتاح للمواطن الحصول عليها شهريا وكذلك باقي الأصناف المقررة ضمن منظومة الدعم.
وقررت وزارة التموين إضافة 7 سلع جديدة ضمن السلع التموينية عن شهر سبتمبر الجاري لصرفها لأصحاب البطاقات.
ويستعرض صدى البلد السلع الجديدة وبأسعارها كالتالي:
كيس كابتشينو أنواع 18 جرام بسعر 3 جنيهات
علبة مرقة دجاج 8 مكعب بسعر 3 جنيهات
كيس سائل غسيل أواني 80 جرام بسعر 2 جنيه
ظرف طحينة بيضاء 28 جرام بسعر 2 جنيه
بار حلاوة طحينية سادة 40 جرام بسعر 2 جنيه
كيس ملح طعام 300 جرام بسعر واحد جنيه
علبة كبريت درج 120 عود بسعر واحد جنيه