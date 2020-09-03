السلع التموينية الجديدة.. إقبال على الكابتشينو ومرقة الدجاج والكبريت

تواصل المنافذ التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية (جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية والبقالة التموينية) صرف مقررات الدعم على البطاقات التموينية لشهر سبتمبر وفارق نقاط الخبز لأصحاب البطاقات التموينية بواقع 50 جنيها لكل فرد حتى الفرد الرابع ثم 25 جنيها لكل فرد بداية من الخامس.









استطلع صدى البلد رد فعل المواطنين على طرح وزارة التموين 7 سلع جديدة ضمن منظومة الدعم من خلال أصحاب منافذ جمعيتي الذين أكدوا إقبال المواطنين على السلع الجديدة منها الكابتشينو والكبريت والملح وغيرها.





واتفق أصحاب المنافذ على احتياج أصحاب البطاقات التموينية إلى السلع الجديدة، مطالبين بتوفيرها في المخازن بشكل مستمر حتى يتاح للمواطن الحصول عليها شهريا وكذلك باقي الأصناف المقررة ضمن منظومة الدعم.



