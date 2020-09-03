تركيا تتراجع وتوافق على الحوار مع اليونان بدون شروط مسبقة

قالت وزارة الخارجية التركية، إن أنقرة مستعدة للحوار مع اليونان لحل الخلافات حول الحقوق والموارد في البحر المتوسط، بلا شروط مسبقة.









ووفقًا لوسائل إعلام تركية، أكدت الوزارة أنها تنتظر أن تدعم اليونان مبادرة الأمين العام لحلف الناتو.









وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، أعلن أن تركيا واليونان اتفقتا على خوض محادثات لتجنب حوادث شرقي المتوسط، وفقًا لنبأ عاجل أفادت به وكالة الأنباء الفرنسية.









وقال ستولتنبرج إن اليونان وتركيا اتفقتا على الدخول في محادثات فنية لدى الحلف لإقامة آليات لمنع الصدام.









يأتي ذلك في خضم النزاع بين اليونان وجارتها تركيا بشأن عدة قضايا منها تداخل المطالب بحقوق السيادة على موارد الهيدروكربونات وتحركات أنقرة غير المشروعة للتنقيب في شرق المتوسط.









ومددت تركيا الاثنين الماضي، عمل سفينتها عروج ريس حتى 12 سبتمبر، وذلك بعد دعوة الاتحاد الأوروبي إلى حوار مع أنقرة.









ووصفت وزارة الخارجية اليونانية الإشعار بغير القانوني، ودعت تركيا إلى "الكف عن إثارة التوترات يوميا والعمل من أجل الأمن والاستقرار في المنطقة".