AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تركيا تتراجع وتوافق على الحوار مع اليونان بدون شروط مسبقة

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 10:18 م
تركيا تتراجع وتوافق
تركيا تتراجع وتوافق على الحوار مع اليوان بدون شروط مسبقة
Advertisements
شيماء مصطفى
قالت وزارة الخارجية التركية، إن أنقرة مستعدة للحوار مع اليونان لحل الخلافات حول الحقوق والموارد في البحر المتوسط، بلا شروط مسبقة.


ووفقًا لوسائل إعلام تركية، أكدت الوزارة أنها تنتظر أن تدعم اليونان مبادرة الأمين العام لحلف الناتو.


وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، أعلن أن تركيا واليونان اتفقتا على خوض محادثات لتجنب حوادث شرقي المتوسط، وفقًا لنبأ عاجل أفادت به وكالة الأنباء الفرنسية.


وقال ستولتنبرج إن اليونان وتركيا اتفقتا على الدخول في محادثات فنية لدى الحلف لإقامة آليات لمنع الصدام.


يأتي ذلك في خضم النزاع بين اليونان وجارتها تركيا بشأن عدة قضايا منها تداخل المطالب بحقوق السيادة على موارد الهيدروكربونات وتحركات أنقرة غير المشروعة للتنقيب في شرق المتوسط.


ومددت تركيا الاثنين الماضي، عمل سفينتها عروج ريس حتى 12 سبتمبر، وذلك بعد دعوة الاتحاد الأوروبي إلى حوار مع أنقرة.


ووصفت وزارة الخارجية اليونانية الإشعار بغير القانوني، ودعت تركيا إلى "الكف عن إثارة التوترات يوميا والعمل من أجل الأمن والاستقرار في المنطقة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تركيا تواصل البلطجة.. السفينة عروج ريس تبدأ عمليات المسح في المتوسط

ليمنوس وكمال ريس.. تفاصيل حادث بين سفينتين حربيتين يونانية وتركية

عمل متهور جديد لتركيا.. أعلنت مواصلة استكشاف حقول الغاز بالمتوسط

اليونان تكشف عرقلة تركيا لاتفاقات ترسيم الحدود مع الدول الأخرى

بعد انتهاكات تركيا في المتوسط.. وزير الخارجية الألماني يزور أثينا وأنقرة غدا

سفينة التنقيب التركية «عروج ريس» تمدد مهامها بالمتوسط حتى 12 سبتمبر

ترشيحاتنا

بفستان مكشوف الصدر.. رانيا يوسف تخضع لجلسة تصوير حديثة تشعل السوشيال ميديا

شاهد| سيارة كهربائية تطير فى الهواء أثناء شحنها بالطاقة

فيديوجراف.. أوقات نهى الإسلام فيها عن دفن الميت والصلاة

بفستان مكشوف.. ياسمين صبري بإطلالة ناعمة تخطف الأنظار.. شاهد

المالك أم شاغلو الوحدة| من يتحمل مسؤولية مخالفات البناء.. تفاصيل

بفستان أسود أنيق.. هند صبرى تبهر متابعيها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الإقامة ليلة واحدة في إسطبل للخيول.. فندق يقدم تجربة فريدة من نوعها لنزلائه.. شاهد

بفستان جرئ.. رانيا يوسف تثير الجدل في آخر ظهور لها

بعد فستانها الأخير.. 10 إطلالات لـ رانيا يوسف عرّضتها للانتقاد