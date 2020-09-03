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فن

بالفيديو.. عمرو دياب يطرح كليب "ده لو اتساب"

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 11:17 م
صدى البلد
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محمد نحلة

طرح النجم الكبير عمرو دياب عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" كليب أغنيته "ده لو اتساب" التي صدرت في ألبومه الأخير "سهران".


ويؤرخ عمرو دياب بهذه الخطوة لأغنياته عن طريق حفلاته المصورة سينمائيا، حيث صور الأغنية بتقينات سينمائية، وذلك على شواطيء الساحل الشمالي.


ده لو اتساب كلمات ايمن بهجت قمر ألحان محمد يحي توزيع أسامة الهندي.


ومن ناحية أخرى مازالت أغنية "أماكن السهر" للهضبة تحقق نجاحا كبيرا يوما بعد الآخر حيث قارب عدد مشاهداتها على موقع يوتيوب من ٧ ملايين مشاهدة خلال الأسبوع الأول من طرحها.


وتصدرت الأغنية قوائم الأكثر استماعا على تطبيقات الموسيقى المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي

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