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فن

تكريم حسن شاكوش وعمر كمال في تونس.. صور

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 01:49 ص
حسن شاكوش وعمر كمال
حسن شاكوش وعمر كمال
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محمد بدران
شارك الفنان حسن شاكوش، جمهوره بصور جديدة له من حفل اوسكار تونس عبر حسابه الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

وظهر حسن شاكوش بصحبة المطرب عمر كمال أثناء تكريمهم في حفل اوسكار تونس وعلق "حصري من تكريم اوسكار في تونس الحمدلله ❤️"

كانت نقابة المهن الموسيقية برئاسة هانى شاكر تواصلت مع نقابة المهن الموسيقية التونسية لمنع ووقف حفلات مطربى المهرجانات التى كان من المقرر أن تقام فى تونس. 

واستجابت نقابة المهن الموسيقية التونسية لطلب هانى شاكر بمنع غناء عمر كمال وحسن شاكوش فى تونس. 

ووجه الفنان هانى شاكر انذارا الى الفنان احمد سعد بعد التحقيق معه فى أزمته الأخيرة مع المطرب حسن شاكوش حيث تعاونا سويا فى أغنية جديدة. 

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