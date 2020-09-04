AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بعد الإعلان عن فيلمهما الوثائقي .. هذا ما سيواجه الأمير هاري وزوجته ميجان

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 02:40 ص
صدى البلد
Advertisements
نهى حمدي
حذر مصدر من العائلة المالكة من الخطوة التي اتخذها الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، وهي صفقة Netflix الضخمة، حيث يعتزم الثنائي لعمل فيلم وثائقي مع المنصة الأمريكية.

وقع دوق ودوقة ساسكس اتفاقية قيل إنها تبلغ قيمتها 100 مليون دولار  لإنتاج أفلام وثائقية وأفلام لعملاق البث"نتفلكس"،ولكن أحد المطلعين على القصر قال أنه عندما تركوا واجباتهم الملكية  وضع شرط من قبل الملكة أن الصفقات التجارية المستقبلية ستكون "خاضعة للنقاش".

وقال المصدر: "هاري وميجان غادرا كعضوين عاملين في الأسرة مع أطيب تمنيات الجميع ونأمل بصدق أن يجدا السعادة التي بدت مفتقدة في حياتهما، ولكن أية صفقة ستكون موضع تدقيق من قبل الأسرة المالكة"، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية. 

بموجب شروط اتفاقهم للتخلي عن واجباتهم الملكية ، وافقوا على أن تكون أي صفقات تجارية قابلة للنقاش، وكان هاري وميجان قد أكدوا هذا الأسبوع أنهما سينتجان أفلامًا وثائقية وسلسلة وثائقية وأفلامًا روائية وعروضًا مكتوبة وبرامج أطفال على Netflix.

وتعتبر هذه أول صفقة يتم الإعلان عنها منذ تنحيه عن منصب كبار العائلة المالكة في وقت سابق من هذا العام، وقال المصدر الملكي:"لم يتضح بعد ما إذا كانوا سيستخدمون ألقابهم الرسمية لدوق ودوقة ساسكس في عملهم على Netflix ، والذي سيكون محتوى" يُعلم ولكنه يمنح الأمل أيضًا ".


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل تمنع أزمة كورونا الأمير تشارلز من دعم نجله هاري وميجان ماركل ماديًا؟.. اعرف القصة

ترشيحاتنا

شاهد.. جماهير الأهلي تحتشد أمام منزل مؤمن زكريا لدعم اللاعب نفسيا

كيف تعود الدراسة في المدارس مع استمرار كورونا .. منظمة الصحة تجيب

لمنع التلاعب..عدة نصائح تمكنك من شراء ذهب مضمون..فيديو

الدراسة في زمن كورونا.. مستشار الرئيس: تقسيم الطلبة على أيام الأسبوع سيناريو مطروح

الأوضاع مستقرة.. الكاف: لا نية لتأجيل نصف نهائي أبطال إفريقيا

ده قمر.. ابنتا عمر الحريري وعبد المنعم إبراهيم تتغزلان في حفيد كمال الشناوي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتقنية 5G ومعالجات إنتل.. سامسونج تعلن عن Galaxy Book Flex 5G "صور"

أم لـ 15 طفلا تنتظر مولودا جديدا .. تعرف على روتينها اليومي لرعاية عائلتها

التين الشوكى.. فوائد لا تعلمها عنه