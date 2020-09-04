بعد الإعلان عن فيلمهما الوثائقي .. هذا ما سيواجه الأمير هاري وزوجته ميجان

حذر مصدر من العائلة المالكة من الخطوة التي اتخذها الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، وهي صفقة Netflix الضخمة، حيث يعتزم الثنائي لعمل فيلم وثائقي مع المنصة الأمريكية.





وقع دوق ودوقة ساسكس اتفاقية قيل إنها تبلغ قيمتها 100 مليون دولار لإنتاج أفلام وثائقية وأفلام لعملاق البث"نتفلكس"،ولكن أحد المطلعين على القصر قال أنه عندما تركوا واجباتهم الملكية وضع شرط من قبل الملكة أن الصفقات التجارية المستقبلية ستكون "خاضعة للنقاش".





وقال المصدر: "هاري وميجان غادرا كعضوين عاملين في الأسرة مع أطيب تمنيات الجميع ونأمل بصدق أن يجدا السعادة التي بدت مفتقدة في حياتهما، ولكن أية صفقة ستكون موضع تدقيق من قبل الأسرة المالكة"، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.





بموجب شروط اتفاقهم للتخلي عن واجباتهم الملكية ، وافقوا على أن تكون أي صفقات تجارية قابلة للنقاش، وكان هاري وميجان قد أكدوا هذا الأسبوع أنهما سينتجان أفلامًا وثائقية وسلسلة وثائقية وأفلامًا روائية وعروضًا مكتوبة وبرامج أطفال على Netflix.





وتعتبر هذه أول صفقة يتم الإعلان عنها منذ تنحيه عن منصب كبار العائلة المالكة في وقت سابق من هذا العام، وقال المصدر الملكي:"لم يتضح بعد ما إذا كانوا سيستخدمون ألقابهم الرسمية لدوق ودوقة ساسكس في عملهم على Netflix ، والذي سيكون محتوى" يُعلم ولكنه يمنح الأمل أيضًا ".







