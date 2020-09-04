انقطاع النت لأكثر من أسبوع.. استغاثات من أهالي قريتين في الشرقية وتجاهل تام من المسؤولين

سادت حالة من الغضب الشديد بين أهالى قريتى أبونجاح وشنبارة التابعتين للوحدة المحلية ورئاسة مركز ومدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية بسبب سوء خدمة الإنترنت المقدمة اليهم وإنقطاعها لمدة زادت عن الإسبوع.

استغاثات عاجلة أطلقها أهالي القريتين الي الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية سرعة التدخل والتكليف بإصلاح الأعطال وإتخاذ إجراءات رادعة تجاة شركات الإنترنت.





أكد أهالي قرية أبونجاح في استغاثتهم التي أطلقوها عبر موقع صدي البلد ان سنترال قرية شنبارة قديم ومتهالك وجميع الأجهزة الموجودة به تتعرض باستمرار للعطل المفاجئ مع عدم اهتمام تام من جانب شركات الإنترنت لشكوانا .

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وأضاف "أحمد صبري عزازي" انه شهدت خطوط كثيرة عطل في خدمة الانترنت لأحد الشركات الخاصة لحوالى اسبوع دون اى استجابة من الشركة وذلك بالرغم من الإستمرار في دفع المستحقات المالية دون اي تعويض من تلك الشركة.

وأضاف الدكتور "السيد بيومى" أحد أهالي قرية ابونجاح انه لا يمكن في زمن اصبح الانترنت فيه شريان الحياة أن يحدث ذلك ويتم قطع الانترنت اسبوع ولا نعلم متى يعود رغم أنه مع توقف الانترنت تتوقف كل الأعمال والمصالح ولا تستطيع الطلبة متابعة المحاضرات ولذلك ما يحدث غير مقبول ويجب علي الدولة التدخل بقوة لحماية المواطنين.

وأستكمل "أحمد محمود" انه يجب علي وزير الإتصالات التدخل بشخصة لكي يرحمنا من تلك المشكلة المتكررة ويجب علي الدولة أن تقوم بدورها في المراقبة والمحاسبة لتلك الشركات من خلال أجهزة الدولة مثل جهاز حماية المستهلك لحماية مصالح المواطنين من تلك الشركات التى لا يهمها غير جمع الأموال فقط .

فيما أضاف "ياسر محمود" أحد المتخصصين في مجال الانترنت أن المشكلة كبيرة سببها كروت الشركة في السنترال و منها كارت محروق تماما والمفترض أن الشركة تقوم بتغيرهم بسرعة لأنها مشكلة عامة ولكن هناك قصور كبير جدا وبطىء في التعامل وبالرغم أنه من المفترض أنه بمجرد ان يحدث تلف لتلك الكروت تتحرك الشركة بصورة عاجلة.

وأستكمل "ياسر" قائلا تقدمنا بالعديد من الشكاوي الي الوكيل المختص ولكن دون جدوي او حل الي الأن لأنه علي حد وصف الوكيل ان الأمر متعلق بالشركة الأم وليس به.





وأختتم "ياسر" إستغاثته مطالبا بسرعة تحويل قريتي شنبارة وأبونجاح بستنرال شنبارة الي فيبر مثل باقي القري الأخري حتي يتم القضاء نهائيا علي تلك المشكلات رحمة بهم وبجميع المنتفعين.