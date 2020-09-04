AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

انقطاع النت لأكثر من أسبوع.. استغاثات من أهالي قريتين في الشرقية وتجاهل تام من المسؤولين

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 11:12 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد الطحاوي

سادت حالة من الغضب الشديد بين أهالى قريتى أبونجاح وشنبارة التابعتين للوحدة المحلية ورئاسة مركز ومدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية بسبب سوء خدمة الإنترنت المقدمة اليهم وإنقطاعها لمدة زادت عن الإسبوع.

 

استغاثات عاجلة أطلقها أهالي القريتين الي الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية سرعة التدخل والتكليف بإصلاح الأعطال وإتخاذ إجراءات رادعة تجاة شركات الإنترنت.


أكد أهالي قرية أبونجاح في استغاثتهم التي أطلقوها عبر موقع صدي البلد  ان سنترال قرية شنبارة قديم ومتهالك وجميع الأجهزة الموجودة به تتعرض باستمرار للعطل المفاجئ مع عدم اهتمام تام من جانب شركات الإنترنت لشكوانا .

أقرأ ايضا:

محافظ الشرقية يشيد بمجهودات فرع المجلس القومي للمرأة..المرأة شريك أساسي

 

وأضاف "أحمد صبري عزازي" انه شهدت خطوط كثيرة عطل في خدمة الانترنت لأحد الشركات الخاصة لحوالى اسبوع دون اى استجابة من الشركة وذلك بالرغم من الإستمرار في دفع المستحقات المالية دون اي تعويض من تلك الشركة.

 

وأضاف الدكتور "السيد بيومى" أحد أهالي قرية ابونجاح انه لا يمكن في زمن اصبح الانترنت فيه شريان الحياة أن يحدث ذلك ويتم قطع الانترنت اسبوع ولا نعلم متى يعود رغم أنه مع توقف الانترنت تتوقف كل الأعمال والمصالح ولا تستطيع الطلبة متابعة المحاضرات ولذلك ما يحدث غير مقبول ويجب علي الدولة التدخل بقوة لحماية المواطنين.

 

وأستكمل "أحمد محمود" انه يجب علي وزير الإتصالات التدخل بشخصة لكي يرحمنا من تلك المشكلة المتكررة ويجب علي الدولة أن تقوم بدورها في المراقبة والمحاسبة لتلك الشركات من خلال أجهزة الدولة مثل جهاز حماية المستهلك لحماية مصالح المواطنين من تلك الشركات التى لا يهمها غير جمع الأموال فقط .

 

فيما أضاف "ياسر محمود" أحد المتخصصين في مجال الانترنت أن المشكلة كبيرة سببها كروت الشركة في السنترال و منها كارت محروق تماما والمفترض أن الشركة تقوم بتغيرهم بسرعة لأنها مشكلة عامة ولكن هناك قصور كبير جدا وبطىء في التعامل وبالرغم أنه من المفترض أنه بمجرد ان يحدث تلف لتلك الكروت تتحرك الشركة بصورة عاجلة.

 

وأستكمل "ياسر" قائلا تقدمنا بالعديد من الشكاوي الي الوكيل المختص ولكن دون جدوي او حل الي الأن لأنه علي حد وصف الوكيل ان الأمر متعلق بالشركة الأم وليس به.


وأختتم "ياسر" إستغاثته مطالبا بسرعة تحويل قريتي شنبارة وأبونجاح بستنرال شنبارة الي فيبر مثل باقي القري الأخري حتي يتم القضاء نهائيا علي تلك المشكلات رحمة بهم وبجميع المنتفعين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أهالى قرية الدهسة بقنا يتخوفون من انفجار محول كهرباء

أهالي شنبارة وأم الزين بالزقازيق يشكون من انقطاع الكهرباء المتواصل

استغاثة أهالي سكان المراغي بالاسكندرية من مياة الصرف الصحي

لإعادة حقه الضائع.. مواطن يستغيث بمحافظ الشرقية ووزير التنمية المحلية لتطبيق القانون

ترشيحاتنا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة ؟

أخبار الرياضة.. اختفاء كأس أفريقيا من اتحاد الكرة.. مفاجآت جديدة بشأن نصف نهائي أفريقيا

سعد سمير لـ لاعبي الأهلي : متشمتوش حد فينا وحزين ممن لم يقدروا قيمة النادي

هل الطهارة من الجنابة تغني عن غسل الجمعة .. لجنة الفتوى تجيب

حكم من فاتته الركعة الأولى في صلاة الجمعة

بعد ظهوره مع دينا الشربيني.. الجمهور يطارد عمرو دياب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أستاذ اقتصاد: تداعيات فيروس كورونا أصابت أفريقيا بشكل مزدوج.. صور

تعشق الأناقة.. أبرز إطلالات منة فضالي في عيد ميلادها

بتقنية 5G ومعالجات إنتل.. سامسونج تعلن عن Galaxy Book Flex 5G "صور"