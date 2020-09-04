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حوادث

600 ألف قرص.. ضبط مخزن أدوية وآخر للتحاليل الطبية دون ترخيص

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 11:32 ص
ضبط مخزن أدوية وآخر
ضبط مخزن أدوية وآخر للتحاليل الطبية دون ترخيص
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كتب محمد صبرى
واصلت الأجهزة الأمنية بالقاهرة حملاتها على قضايا جرائم الغش التجارى وحيازة المستحضرات الطبية مجهولة المصدر .

تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة بالتنيسق مع الجهات المعنية من ضبط (600 ألف قرص أدوية- 5,500 عبوة مرهم مسكنات- 4,750 عبوة شراب) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها داخل مخزن "بدون ترخيص" لبيع الأدوية كائن بدائرة قسم شرطة الساحل.

تم ضبط المسئول عنه لقيامه بإدارة شركة بدون ترخيص وحيازته عقاقير طبية غير مُسدد عنها الرسوم الجمركية وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها داخل البلاد بالمخالفة لأحكام القانون، بقصد التصرف فيها بالبيع عن طريق ترويجها عبر مواقع التواصل الإجتماعى لتحقيق أرباح غير مشروعة.

بمواجهته إعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته المضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع  عبر مواقع التواصل الإجتماعى لتحقيق أرباح غير مشروعة.
     
كما تمكنت من ضبط ( 11 الف زجاجة كواشف معامل أنواع مختلفة "منتهية الصلاحية"-  4,413 زجاجة مستحضرات كواشف بدون فواتير - 400 لتر مطهر تعقيم أجهزة المعامل- 70 لتر مواد مجهولة المصدر - 40 أسطوانة غاز أكسجين) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها داخل مخزن "بدون ترخيص" تابع لمجموعة شركات للتحاليل الطبية كائن بدائرة قسم شرطة البساتين.

 حيث تم ضبط المسئول عنه لقيامه بإدارة المخازن بدون ترخيص وإستغلالها فى تخزين كميات من كواشف التحاليل والكيماويات التى تستخدم فى معامل التحاليل، والمحظور تخزينها بالمناطق السكنية نظرا لخطورتها بالمخالفة لأحكام القانـون. 

بمواجهته إعترف بإدارته للمخزن بدون ترخيص، وحيازته المضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع  لتحقيق أرباح غير مشروعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

600 ألف قرص.. ضبط مخزن أدوية وآخر للتحاليل الطبية دون ترخيص
600 ألف قرص.. ضبط مخزن أدوية وآخر للتحاليل الطبية دون ترخيص
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