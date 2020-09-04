اعتبريني بابا وهاتى حضن.. ضحايا طبيب الغربية :كنا فاكرين إنه بيعالجنا ومجاش في بالنا إنه متحرش

بدأت جهات التحقيق المختصة تحقيقات موسعة فى واقعة اتهام طبيب نفسى مشهور بالتحرش بمريضاته داخل عيادته واستمعت جهات التحقيق الى اقوال المجنى عليهن اللاتى اكدن أن الطبيب استغل تعبهن النفسى وتحرش بهن جسديا ولفظيا .

الضحية الأولى التي بدأت بتفجير الاتهامات روت حسب ما ذكر على حساب "فيس بوك " أنها تعالج نفسيًا لدى الطبيب المذكور منذ أشهر، وكانت تثق به كثيرًا، إلى أن فوجئت بتصرفاته الغريبة بذكرها "كان دايما يقولي أنا سندك وفي ضهرك وباحسك قريبتي وإحنا عيلة، وفي مرة كنت باحكي له على حاجة بخصوص الحجاب وطلب مني صورة بشعري، وبعدين طلب إنه يفسحني في يوم وأكون بشعري من غير حجاب، ولما قلت له إن ده ملوش علاقة بالعلاج النفسي قالي ما ده مش علاج إحنا عيلة واحدة " .

كما انهالت العديد من الشهادات من فتيات أُخريات، تشجعن بعد نشر الشهادة الأولى، قالت إحداهن، دون أن تكشف عن هويتها: "في فترة كانت نفسيتي تحت الصفر وتعبانة، أول ما دخلت له وباكلمه لقتني بعيط لأن كنت على أخرى، وكنت فاكراه إنه هاينقذني ويساعدني، قام وقفل الباب بالمفتاح وقالي هعالجك بالحضن، فقلت جايز يكون ده علاج صحيح وماكنتش مخوناه خالص، مجاش في بالي إنه متحرش " .

كما نشرت على الهاشتاج فتاة أخري أنها كانت تمر بأزمة نفسية بعد إنفصالها عن خطيبها، فذهبت إليه، وحاول إقامة علاقة غرامية معها: "مع الوقت بدأ يكلمني تليفون ويقول لي أنا بابا اعتبريني الأب اللي فقدتي حنانه، ودي طريقة علاج وأنا هاكون بديله، لدرجة إنه بالأسلوب بتاعه علقني بيه جدًا، وطلب منى صور شخصية أبعتها له عشان يعزز ثقتى الداخلية بنفسي، بعدين بدأ يكلمني إنه بيحلم بيا وحاول بشكل غير مباشر يتكلم في الدخول في علاقة غرامية غير رسميه "..

وكشف المحاميان هشام هاشم وصموئيل ثروت أعضاء هيئة الدفاع عن السيدات انهما قاما بتقديم الشكوى للنيابة الكلية بطنطا فضلا عن فتح تحقيق عاجل استغرق 10 ساعات بداية من الساعة الثانية ظهر أمس الخميس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة موضحين أنه من المتوقع ارتفاع أعداد بلاغات جديدة خلال الفترة المقبلة .

من جانبه أكد صموئيل ثروت أحد أعضاء هيئة الدفاع في تصريحات صحفية أن فريق النيابة العامة استمع الي أقوال السيدات واطلع علي كافه الرسائل المتبادلة بين الطبيب المذكور والسيدات اللاتي تعرضن للتحرش فضلان عن استمرار سريه للتحقيقات.

واضاف أن جهات التحقيق تدرس حاليا جديا البدء في استدعاء الطبيب الشهير وسماع أقواله فيما نسب إليه من اتهامات جنسيه والتحرش بحالاته المرضيه .

وأشار المحامي أن نص ماده العقوبات الجنائية للقوانين التحرش واضح وصريح مشيرا بقوله " عقوبات قد تصل إلي الحبس المشدد أو الغرامه ".

وكان بعض السيدات على مواقع التواصل الاجتماعي بمحافظة الغربية لعدة أحاديث واتهامات بحق أحد الأطباء النفسيين بمدينة طنطا بالتحرش الجنسي، تقدمت 4 سيدات من ضحايا التحرش ببلاغ رسمي للنيابة الكلية بمحكمة طنطا ضد طبيب نفسي شهير بتهمة التحرش الجنسي وهتك العرض معهم .

فى المقابل باشرت نقابة الأطباء بمحافظة الغربية دورها فتح باب التحقيق فيما تردد حول وقائع السوشيال ميديا وتوجيه إتهامات الى أحد الأطباء والتأكد من صحته من عدمه حفاظا على هيبة ووقار الأطباء ومكانتهم كأصحاب رساله انسانيه للمجتمع .

باشر فريق من النيابة الكلية بغرب طنطا بمحافظة الغربية اليوم البدء فى وقائع التحرش بفتيات داخل عيادة طبيب شهير بطنطا أثناء تلقيهم جلسات علاجيه داخل عيادته الخاصه طوال 4 أشهر الماضية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية التى تكفل حقوقهن .

ووجه المستشار ياسين زغلول المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية بالتحقيق الفوري المقدم من محامين بتوكيل رسمي عن 4 سيدات ضد الطبيب "ا.ا" استشاري نفسي شهير وإتخاذكافة الاجراءات القانونية والحفاظ على سرية التحقيقات فضلا عن طلب تحريات المباحث حول الوقائع المذكورة والتأكد من صحتها من عدمه لاستكمال إجراءات ضبط واحضار المتهم لسماع أقواله فى كافة الاتهامات الموجهه إليه .

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من ناحية أخري تكثف مباحث شرطة الإنترنت بوسط الدلتا دورها بالتنسيق الكامل مع اللواء محمد عمران مدير المباحث الجنائية بالغربية بناءا على توجيهات اللواء هاني مدحت مدير الأمن بتشكيل فريق بحث جنائي للتأكد وفحص كافة استغاثات الفتيات التي وردت على مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك .

كما يجري حسب مصادر أمنية بمديرية أمن الغربية التأكد من خلال فحص اي بيهات أكاونتات الشخصية الخاصه بالفتيات التى أشاعوا حكايات حول قصص تورطهم رغم أنفائهم فى واقع اضطهاد وتعدي وتحرش جنسي من جانب الطبيب المذكور حفاظا على صالح العام .