في تحد لـ حكومة أبي أحمد.. إقليم إثيوبي ينظم انتخابات بمفرده

يجري إقليم تيجراي الإثيوبي تصويتا، الأربعاء المقبل، في أحدث حلقة من سلسلة التوترات مع حكومة أبي أحمد قبل الانتخابات الوطنية العام المقبل.





ووفقًا لوكالة "رويترز"، أشرف أبي أحمد على إصلاحات منذ توليه السلطة قبل عامين، لكن الحكومة الاتحادية وأحزاب المعارضة الرئيسية اتفقت على تأجيل الانتخابات الوطنية والإقليمية، التي كان من المقرر إجراؤها في أغسطس، إلى حين السيطرة على فيروس كورونا.





وأعلن إقليم تيجراي بشمالي البلاد، الذي كان زعماؤه يهيمنون سابقا على الحكومة الاتحادية، عن إجراء الانتخابات على أية حال.





وقال جيتاشيو رضا، وزير الإعلام الاتحادي السابق: "نعرف أن هناك تهديدا صريحا من جانب أبي أحمد بالتدخل العسكري في تيجراي وقطع الأموال، لكننا سنمضي قدما في التصويت.. نعلم أنه ستكون هناك عواقب".



