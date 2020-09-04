ممثلة الأمم المتحدة: الفساد متغلغل في ليبيا.. فيديو

قالت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، ستيفاني ويليامز ، أن الفساد متغلغل في ليبيا بشكل كبير، مؤكدة أنه موجود بكل المؤسسات وبمستويات غير عادية وهو شئ يبعث على الإحباط الشديد للمواطنين الليبيين.





وأضافت ويليامز خلال لقاء لها لفضائية اكسترا نيوز أنه لا بد من وجود شفافية ومصداقية كاملة في الأداء الحكومي الرسمي في ليبيا.





وتابعت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا أن رئيس مجلس النواب الليبي تحدث منذ أيام قليلة عن سرت وأكد أنها ربما تكون منطقة إدارية أو ستكون عاصمة مؤقتةت وتم مناقشة هذا الأمر ولكنه أمر يخص الليبيين وهم وحدهم من بيدهم القرار.



