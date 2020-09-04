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أخبار البلد

الكلية الإكليريكية بالأنبا رويس تبدأ قبول دفعة جديدة من الطلاب

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 03:45 م
مجلس الكلية الإكليريكية
مجلس الكلية الإكليريكية بالأنبا رويس
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سامح سلام
بدأت كلية اللاهوت القبطية الأرثوذكسية الإكليريكية بالكاتدرائية المرقسية بالأنبا رويس، قبول دفعة جديدة من الراغبين في الدراسة بنظامي النهاري والمسائي، للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ ، وذلك على درجة البكالوريوس في العلوم اللاهوتية.

ومن المقرر أن يستمر قبول طلبات الطلاب الجدد، حتى الخامس والعشرين من الشهر الجاري، وأتاحت الكلية تقديم الطلبات عن طريق رابط خاص، تم تجهيزه لهذا الغرض، هذا إلى جانب التقديم بشكل المباشر بمقر الكلية الإكليريكية بالكاتدرائية. 

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وفي سيق متصل، بدا معهد الرعاية والتربية اعتبارًا من اليوم الأول من سبتمبر وحتى ١٥ أكتوبر المقبل قبول دفعة جديدة للعام الدراسي ٢٠٢٠ - ٢٠٢١، وذلك بمقره بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وفروعه بالإيبارشيات.

ويقبل المعهد خريجي الجامعات فقط من الآباء الكهنة والخدام والخادمات حيث يحصلون من خلاله على درجة الدبلوما، في أحد التخصصات التالية: الرعاية الكنسية، الكتاب المقدس، الحياة الكنسية، الإرشاد الروحي، الإرشاد النفسي، الإرشاد الأسري، الموارد البشرية، رعاية الطفولة، رعاية المسنين.

كما يتيح لخريجيه فرصة الحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه، وللمعهد ٣٨ فرعا داخل مصر (للدراسة بنظام الانتساب) و ١٨ فرعًا خارج مصر للدراسة بنظام "online" إلى جانب الفرع الرئيسي الذي يعمل بنظام الانتظام.

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