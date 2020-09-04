مسجد كل يومين.. إنفاق 6 مليارات جنيه فى إعمار 1200 من بيوت الله فى عهد السيسي.. شاهد





عرضت فضائية اكسترا نيوز ، تقريرأ بعنوان بلغة الأرقام جهود الدولة واهتمامها ببناء المساجد فى عهد الرئيس السيسى .





ووفقأ للتقرير فإن القاهرة عرفت بـ مدينة الألف مئذنة لكثرة مساجدها حيث بغ عددها 137 ألف و 464 مسجدأ .





ومنذ الفتح الإسلامى فى مصر عام 642 م وحتى قبل ثورة يوليو 1952 كان عدد المساجد لا يتخطى 11 ألف مسجد ، وبلغة الأرقام فإن الدولة المصرية تثبت اهتمامها الكبير ببناء دور العبادة فى البلاد .





ومنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ 2014 وحتى الآن تم بناء 1200 بالمدن الجديدة بمعدل بناء مسجد كل يومين على أحدث الطرق المعمارية .





ولم تقتصر الدولة المصرية ببناء المساجد فى المدن الجديدة فقط بل أيضأ بقضية إعمار وبناء المساجد وخدمة القرآن الكريم خلال الست سنوات الماضية فى كافة محافظات مصر بإنفاق أكثر من 6 مليار جنيه فى إعمار المساجد على احدث طراز.





وتعرضت مصر لهجوم مغرض من قنوات الاخوان بشان هدم مساجد غير مرخصة ومخالفة أقيمت بطريقة عشوائية فى مسار محور المحمودية الجديد مما جعل الدولة تتخذ قرار بهدمها وانشاء مساجد متطورة وحضارية بعيدا عن مسار المحور الذى يحل ازمة المرور فى شمال مصر ويسهم فى خلق مسار تنموى كبير يخدم رفاهية الشعب المصرى.







