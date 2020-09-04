التعليم في اسبوع .. اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2020 .. إعلان مواعيد المقابلات الشخصية للمقبولين في وظائف المدارس المصرية اليابانية.. إلغاء امتحان الـ SAT لطلاب الدبلومة الأمريكية واستبداله بـACT

وتعقد المقابلات الشخصية للمقبولين للوظائف، والتي تنظمها شركة إدارة المدارس "إميرالد للتطوير التعليمي وإدارة المدارس" بفندق تريومف بكوبري القبة بمحافظة القاهرة، وذلك في الفترة من يوم الأربعاء الموافق 2 سبتمبر 2020 وتستمر حتى الاثنين الموافق 8 سبتمبر 2020.
جدير بالذكر أن عدد المدارس المصرية اليابانية في العام الدراسي الجديد 2020/2021، سيبلغ 43 مدرسة داخل 24 محافظة.
وفي الاسبوع نفسه .. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ممثلة في وحدة المدارس المصرية اليابانية، عن فتح مدرستين جديدتين بمحافظتي الوادي الجديد (مدينة الخارجة) وجنوب سيناء (بمدينة شرم الشيخ)، بداية من العام الدراسي المقبل 2021/2020.
وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم فتح باب التقديم للطلاب بالمدرستين لمرحلة رياض الأطفال (KG1 - KG2) والصف الأول الابتدائي، بداية من الجمعة الموافق 4 سبتمبر 2020 ولمدة 15 يومًا، وذلك عبر الرابط التالي: https://ejs4students.moe.gov.
وأوضحت الوزارة إلى أنه سيتم إتاحة الاستعلام الإلكتروني لأولياء أمور الطلاب في الإدارات التعليمية التابع لها المدرستين، وذلك من منطلق حرص الوزارة على تسهيل إجراءات متابعة طلبات التقديم لأبنائنا الطلاب.
وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المدارس اليابانية تجربة واعدة، مؤكدًا أن المدارس اليابانية تركز على بناء الشخصية بالأسلوب الياباني مع الاهتمام بالجزء الخاص بالأنشطة، فضلًا عن تشييد المباني بجودة عالية وتجهيز المعامل وتدريب المعلمين.
وأثنى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء على دور وزارة التربية والتعليم المثمر في تطوير المنظومة التعليمية بالمحافظة من خلال بناء مدارس جديدة ودعم العملية التعليمية في المناطق النائية بالمحافظة بعدد من الفصول الذكية متعددة الاستخدامات للتخفيف من مشكلات الكثافة بالفصول وتحسين بيئة التعليم للمعلمين والطلاب؛ علمًا بأن المحافظة قامت ببناء عدد (2) مدرسة يابانية الأولى بمدينة الطور تم افتتاحها العام الماضي، وسيتم افتتاح المدرسة الثانية بمدينة شرم الشيخ في العام الحالي ويطالب المحافظ بافتتاح فرع جديد بمدينة رأس سدر.
وقال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إن افتتاح المدرسة المصرية اليابانية في مدينة الخارجة يأتي ضمن الاهتمام بتنمية المحافظة، مشيرًا إلى أن تطبيق التجربة اليابانية بمدارسنا تعتبر من أهم ثمار العلاقات الوطيدة بين مصر واليابان، والتي تحظى باهتمام كبير وجهود متواصلة من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وعلى جانب آخر .. شهدت أزمة طلاب الدبلومة الأمريكية في مصر خلال الساعات الأخيرة تطورا جديدا تسبب في حالة من الجدل و الغضب و الاستياء بين الطلاب وأولياء أمورهم على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
ومن جانبها .. أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه بعد إلغاء امتحانات السات أصبح لا يوجد اي بديل امام طلاب الدلبومة الامريكية إلا امتحاناتACT ، مواعيد اختبارات ACT خلال الفترة القادمة لطلاب الدبلومة الأمريكية:
التسجيل للامتحان القادم "ACT Test" بتاريخ ١١ و١٢ سبتمبر، من خلال هذا الرابط:
التسجيل للامتحان القادم ACT International Subject بتاريخ ١٨ و١٩ سبتمبر، من خلال هذا الرابط:
https://connecme.com/exams/
وللمساعدة أو الأسئلة المتعلقة بالتسجيل، يمكنكم التواصل على البريد الإلكتروني:
[email protected]
أو رقم الهاتف: 01221455005
اختبارات ACT هي اختبارات الكترونية معتمدة داخل مصر لطلاب الدبلومة الأمريكية، من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كتقييم مؤدي إلى تنسيق الجامعات ويتيح للطالب عدد سبع محاولات سنويًا، كما يتيح اختبار Subject Test، وتجري الاختبارات في شهور (سبتمبر – أكتوبر – ديسمبر- فبراير- أبريل – يونيو- يوليو).
كما أعلنت وزارة التربية والتعليم مصادر التدريب للطلاب على اختبارات ACT والمتمثلة فيما يلي :
أكاديمية ACT:
https://academy.act.org/
تدريب على الاختبار الالكتروني:
https://connecme.actclub.org/membership-login
التدريب على الاختبارات:
https://www.acttestprep.info/practice-tests-and-resources
كتاب التدريب الرسمي من ACT:
https://my.act.org/products/actprepguide
تدريب الكتروني تفاعلي LMS:
https://my.act.org/products/selfpacedprep
الضوابط المتعلقة بالتنسيق للجامعات:
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١- يمكن اختبار ACT الطلاب من دخول الكليات الأدبية حال اجتيازهم اختبارات اللغة الإنجليزية وعددهم اثنان + اختبار Math (الرياضيات) فقط.
٢- عند رغبة الطالب دخول الكليات العملية فيما عدا القطاع الطبي وقطاع الهندسة فعليه إضافة اختبار Science الخاص باختبارات ACT إلى ما سبق.
٣- يحتاج الطالب إلى اجتياز اختبار Subject Test عند دخول أحد كليات القمة بقطاعي الطب والهندسة بحسب اختياره وهو يعادل اختبار Sat2.
٤- لا يحتاج الطالب عند دخول اختبارات Subject Test إلي اجتياز اختبار Science الخاص باختبارات ACT.
٥- يمكن للطالب الاختيار ما بين اختبار ACT أو Sat1، ويمكنه أيضًا الاختيار ما بين اختبار Subject Test أو Sat2.
٦- يتمتع الطالب المصري بجميع المحاولات من كلا النظامين في عدد المحاولات دون أن يؤثر ذلك علي العدد النهائي للمحاولات، أي يتمتع في كل عام بجميع المحاولات من الاختبارين في آن واحد.
٧- يمكن للطالب اجتياز ACT مع اختبار Sat 2 كما يمكنه أيضًا اجتياز اختبار Sat 1 مع اختبار Subject Test الخاص باختبارات ACT بحسب الأحوال وحين رغبة الطالب في ذلك.
٨- اختبارات ACT وSubject Test تتيح للطالب الذي يدرس في مصر أو خارجها دخول جميع الجامعات والكليات المصرية الحكومية والخاصة.
٩- تسري ذات قواعد التنسيق الخاصة بال Bonus Matching على الطلاب الذين يجتازون اختبارات ACT واختبارات Subject Test.