التعليم في اسبوع .. اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2020 .. إعلان مواعيد المقابلات الشخصية للمقبولين في وظائف المدارس المصرية اليابانية.. إلغاء امتحان الـ SAT لطلاب الدبلومة الأمريكية واستبداله بـACT

* انضمام مدرستين جديدتين لمنظومة المدارس المصرية اليابانية بالوادي الجديد وجنوب سيناء

* إلغاء جميع الامتحانات لمدة عامين مع الإحالة إلى النيابة العامة لعدد 19 طالب بالدبلومات الفنية 2020









فمع بداية الاسبوع ، اعتمد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2019/ 2020 – الدور الأول.

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وصرح الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني بأنه قد تم إجراء امتحانات الدبلومات هذا العام وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب فيروس كورونا المستجد، وقد تقدم لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع أنواعها عدد (755276) طالب وطالبة، حضر منهم (752237) موزعين علي 2986 لجنة سير امتحان، وجاءت مؤشرات النتيجة علي النحو التالى:

أولًا: أعداد الطلاب المتقدمين للامتحان ونسب النجاح بمدارس التعليم الفني نظام السنوات الخمس:

عدد طلبة التعليم التجاري (4379) بنسبة نجاح 93.76% بزيادة 7.31% عن العام الماضي.

عدد طلبة التعليم الفندقي (3735) بنسبة نجاح 66.47% بانخفاض 18.56% عن العام الماضي.

عدد طلبة التعليم الزراعي (224) بنسبة نجاح 64.13% بانخفاض 31.27% عن العام الماضي.

عدد طلبة التعليم الصناعي (7953) بنسبة نجاح 84.29% بانخفاض 2.56% عن العام الماضي.

الإجمالي العام للخمس سنوات (16291) بنسبة نجاح 82.48% بانخفاض 3.99% عن العام الماضي.

ثانيًا: أعداد الطلاب المتقدمين للامتحان ونسب النجاح بمدارس التعليم الفني نظام السنوات الثلاث: عدد طلبة التعليم التجاري (262334) بنسبة نجاح 58.88% بإنخفاض 4.28% عن العام الماضي.

عدد طلبة التعليم الفندقي (15680) بنسبة نجاح 79.95% بزيادة 3.56% عن العام الماضي.

عدد طلبة التعليم الزراعي (70710) بنسبة نجاح 48.26% بزيادة 5.56% عن العام الماضي.

عدد طلبة التعليم الصناعي (303957) بنسبة نجاح 65.37% بانخفاض 0.81% عن العام الماضي.

الإجمالي العام للثلاث سنوات (652681) بنسبة نجاح 61.26% بانخفاض 1.29% عن العام الماضي.

ثالثًا: التعليم والتدريب المزدوج: إجمالي أعداد طلبة التعليم والتدريب المزدوج المتقدمين للامتحان لتخصصات التجاري والفندقي والزراعي والصناعي (15507) طالب وطالبة بنسبة نجاح 79.72% بانخفاض 3.77% عن العام الماضي.

رابعًا: الإعداد المهني: بلغ إجمالي أعداد طلبة (إعداد المهني) المتقدمين للامتحان لتخصصات الفندقي والزراعي والصناعي (70797) طالب وطالبة بنسبة نجاح 39.65% بانخفاض 2.94% عن العام الماضي.

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وقد تم مكافحة محاولات الغش وتم تحرير محاضر لأى تجاوزات حدثت أثناء الامتحانات وقد وافتنا الشئون القانونية بالوزارة بتقرير مفصل عن كافة المخالفات والجزاءات القانونية التي اتخذت بشأنها، حيث تم رصد 841 حالة غش بطرق متنوعة ومخالفات أخري من بعض الطلاب مما يمثل نسبة 0.1٪ من عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات هذا العام، وكانت نتيجة تحقيقات الشئون القانونية كالتالى: إلغاء جميع الامتحانات لمدة عامين مع الإحالة إلى النيابة العامة لعدد 19 طالب، إلغاء جميع الامتحانات لمدة عام مع الإحالة إلى النيابة العامة لعدد 47 طالب، إلغاء الامتحان في مادة واحدة والسماح للطالب بدخول امتحانات الدور الثانى لعدد 151 طالب.





وفي نفس الاسبوع .. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد المقابلات الشخصية لكل من المعلمين والأخصائيين ومديري ووكلاء المدارس المصرية اليابانية الذين تم قبولهم مبدئيًا والذين حصلوا على الدرجات الأعلى في الاختبار الإلكتروني للوظائف التي أعُلن عنها مسبقًا بالمدارس.

شهدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، العديد من الاخبار والاحداث والتصريحات الهامة التي لفتت انتباه المهتمين بالتعليم قبل الجامعي في مصر على مدار الاسبوع.





وتعقد المقابلات الشخصية للمقبولين للوظائف، والتي تنظمها شركة إدارة المدارس "إميرالد للتطوير التعليمي وإدارة المدارس" بفندق تريومف بكوبري القبة بمحافظة القاهرة، وذلك في الفترة من يوم الأربعاء الموافق 2 سبتمبر 2020 وتستمر حتى الاثنين الموافق 8 سبتمبر 2020.





جدير بالذكر أن عدد المدارس المصرية اليابانية في العام الدراسي الجديد 2020/2021، سيبلغ 43 مدرسة داخل 24 محافظة.





وفي الاسبوع نفسه .. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ممثلة في وحدة المدارس المصرية اليابانية، عن فتح مدرستين جديدتين بمحافظتي الوادي الجديد (مدينة الخارجة) وجنوب سيناء (بمدينة شرم الشيخ)، بداية من العام الدراسي المقبل 2021/2020.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم فتح باب التقديم للطلاب بالمدرستين لمرحلة رياض الأطفال (KG1 - KG2) والصف الأول الابتدائي، بداية من الجمعة الموافق 4 سبتمبر 2020 ولمدة 15 يومًا، وذلك عبر الرابط التالي: https://ejs4students.moe.gov. eg

وأوضحت الوزارة إلى أنه سيتم إتاحة الاستعلام الإلكتروني لأولياء أمور الطلاب في الإدارات التعليمية التابع لها المدرستين، وذلك من منطلق حرص الوزارة على تسهيل إجراءات متابعة طلبات التقديم لأبنائنا الطلاب.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المدارس اليابانية تجربة واعدة، مؤكدًا أن المدارس اليابانية تركز على بناء الشخصية بالأسلوب الياباني مع الاهتمام بالجزء الخاص بالأنشطة، فضلًا عن تشييد المباني بجودة عالية وتجهيز المعامل وتدريب المعلمين.

وأثنى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء على دور وزارة التربية والتعليم المثمر في تطوير المنظومة التعليمية بالمحافظة من خلال بناء مدارس جديدة ودعم العملية التعليمية في المناطق النائية بالمحافظة بعدد من الفصول الذكية متعددة الاستخدامات للتخفيف من مشكلات الكثافة بالفصول وتحسين بيئة التعليم للمعلمين والطلاب؛ علمًا بأن المحافظة قامت ببناء عدد (2) مدرسة يابانية الأولى بمدينة الطور تم افتتاحها العام الماضي، وسيتم افتتاح المدرسة الثانية بمدينة شرم الشيخ في العام الحالي ويطالب المحافظ بافتتاح فرع جديد بمدينة رأس سدر.

وقال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إن افتتاح المدرسة المصرية اليابانية في مدينة الخارجة يأتي ضمن الاهتمام بتنمية المحافظة، مشيرًا إلى أن تطبيق التجربة اليابانية بمدارسنا تعتبر من أهم ثمار العلاقات الوطيدة بين مصر واليابان، والتي تحظى باهتمام كبير وجهود متواصلة من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وعلى جانب آخر .. شهدت أزمة طلاب الدبلومة الأمريكية في مصر خلال الساعات الأخيرة تطورا جديدا تسبب في حالة من الجدل و الغضب و الاستياء بين الطلاب وأولياء أمورهم على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



حيث فوجئ طلاب الدبلومة الأمريكية في مصر برسالة جديدة على البريد الإلكتروني من هيئة الامتحانات الأمريكية "College Board" ، تعلن لهم إلغاء كل محاولات السات للطلاب المصريين حتى يونيو 2021 بسبب تكرار مشكلة التسريب



ومن جانبها .. أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه بعد إلغاء امتحانات السات أصبح لا يوجد اي بديل امام طلاب الدلبومة الامريكية إلا امتحاناتACT ، مواعيد اختبارات ACT خلال الفترة القادمة لطلاب الدبلومة الأمريكية:





التسجيل للامتحان القادم "ACT Test" بتاريخ ١١ و١٢ سبتمبر، من خلال هذا الرابط:

https://my.act.org