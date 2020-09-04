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تكنولوجيا

بعد تعرض 15 شخصية مشهورة للقرصنة الإلكترونية في اسبوع.. مبادرة شبابية مصرية للقضاء عليها

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 05:30 م
القرصنة الإلكترونية
القرصنة الإلكترونية
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آية التيجي
أطلق عدد من الشباب مبادرة توعوية تهدف إلى القضاء على القرصنة الإلكترونية من خلال بث فيديوهات على موقع اليوتيوب وانستجرام  للحفاظ على الحسابات الشخصية لرواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال مؤسس المبادرة ورائد الأعمال علي عثمان : تعرّض الأسبوع الماضي 15 فنانا وإعلاميا ولاعب كرة قدم من المشاهير لـ القرصنة الإلكترونية وسرقة حساباتهم الشخصية الالكترونية، وكلهم بنفس الطريقة، حيث يتم إرسال إيميل على بريدهم الإلكتروني برسالة تأكيد للرقم السري الخاص بحسابه الشخصي على السوشيال ميديا ثم يتم سرقة الحساب الخاص بهم، وهذا الأمر أصبح مصدر إزعاج وكارثي ما يستلزم تضافر الجهود من أجل القضاء على هذه الظاهرة.


وأضاف: بدأت مع مجموعة من الزملاء المتخصصين في مواجهة القرصنة الإلكترونية التحضير لفيديو توعوي سيتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع لتعريف رواد السوشيال ميديا بكيفية حدوث القرصنة الإلكترونية وسرقة الحسابات الشخصية وكيفية التفرقة بين بريد إلكتروني حقيقي وبريد إلكتروني للقرصنة، وكذلك  تحسين درجات الأمان لكل شخص على السوشيال ميديا.

وتابع عثمان: قمنا بالفعل بمساعدة عدد من المشاهير على استرجاع حساباتهم المسروقة وكان آخرهم حساب الإعلامية مفيدة شيحة على موقع الصور الشهير انستجرام، وتعد هذه الحملة هى جزء من سلسلة حملات توعوية ستقوم بإطلاقها إيمانا منا بأن دور السوشيال ميديا لا يقتصر على الترفيه فحسب بل لا بد وأن يؤثر في المجتمع بالتوعية والإرشاد، مؤكدا أن الفيديو سيتم نشره خلال أيام.
بعد تعرض 15 شخصية مشهورة للقرصنة الإلكترونية في اسبوع.. مبادرة شبابية مصرية للقضاء عليها
بعد تعرض 15 شخصية مشهورة للقرصنة الإلكترونية في اسبوع.. مبادرة شبابية مصرية للقضاء عليها
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نورهان البطريق تكتب: اليوتيوبر

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