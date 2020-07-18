تويتر تكشف لغز عملية القرصنة الأكبر في تاريخها على حسابات المشاهير

كشف موقع تويتر ، اليوم السبت، أن الهجوم الأخير على حسابات شخصيات بارزة تم تنفيذه من قبل قراصنة تسللوا إلى الأنظمة الداخلية للشركة باستخدام العديد من حسابات اعتماد الموظفين.









وقالت الشركة، في مدونة على الإنترنت حول هذه المسألة: "نجح المهاجمون في التلاعب بعدد قليل من الموظفين واستخدموا حسابات اعتمادهم للوصول إلى أنظمة تويتر الداخلية، بما في ذلك اجتياز إجراءات الحماية ثنائية العوامل".









وقالت شركة وسائل التواصل الاجتماعي إن المهاجمين يبدو أنهم استخدموا أساليب الهندسة الاجتماعية لإجبار الموظفين على اتخاذ إجراءات معينة والكشف عن المعلومات الأساسية.









ومن التقييمات الأولية، وجد تويتر أن عملية القرصنة استهدفت اختراق 130 حسابًا، 45 منها "تمكن المهاجمون من بدء إعادة تعيين كلمة المرور وتسجيل الدخول إلى الحساب وإرسال تغريدات، بالإضافة إلى ذلك، اتخذ المتسللون خطوات لبدء تنزيل الإحصاءات من ثمانية من هذه الحسابات.

















ثم نشر القراصنة رسائل تحث المستخدمين على إرسال بيتكوين إلى حساب لتلقي ضعف المبلغ.









واضطر تويتر لإصدار حظر شامل على التغريدات من جميع الحسابات التي تم التحقق منها.









وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الهجوم تم تنسيقه بين أربعة أشخاص، قال أحدهم إنه موظف في تويتر.











وتوصلت اثنتان من المجموعة، من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، إلى الصحيفة قائلة إن مشاركتهما تنطوي على اختراق حسابات أقل شهرة بأسماء مستخدمين جذابة لإعادة بيعها لاحقًا ولم يتوقعوا حجم الهجوم.









وكان الجناة يجمعون عملة البيتكوين التي تعادل 180 ألف دولار في غضون ساعات، وقد أطلق مكتب التحقيقات الفيدرالي تحقيقا في الهجوم.









ويعتبر الاختراق هو الأكبر الذي شهدته الشركة على الإطلاق والذي قد يضعف السمعة الأمنية لما هو في الأساس خدمة الأسلاك الفعلية في العالم.