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خلي بالك.. وسائل التواصل الاجتماعي ممكن تسجل صوت وفيديو ليك.. تفاصيل

الخميس 09/يوليه/2020 - 06:29 م
وسائل التواصل الاجتماعي
وسائل التواصل الاجتماعي
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هاني حسين
قال  عادل عبد المنعم رئيس مجموعة أمن المعلومات بغرفة صناعة  تكنولوجيا المعلومات وخبير أمن المعلومات، إننا في حاجة إلى إعادة نظر لكيفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي .


وأضاف عبد المنعم في مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" تطبيقات التواصل الاجتماعي تجمع عن مستخدميها مئات المعلومات والبيانات الشخصية وتستطيع ان تسجل صوتا وفيديو".


وتابع:"  منع التطبيقات بوسائل التواصل الاجتماعي أمر غير مجدٍ ولكن يجب ان يكون هناك حرص كبير عند استخدام السوشيال ميديا والتعامل بقدر من الوعي مع مواقع التواصل الاجتماعي ".


وأكمل عادل عبد المنعم:"  على الفرد عدم ترك صور خاصة على الهواتف المحمولة ووسائل التواصل الاجتماعي لأنها قد تكون عرضة للاختراق"، مضيفا:" أكبر المؤسسات العالمية في السوشيال ميديا  مثل فيسبوك معرضة للاختراق".


ولفت عبد المنعم:"  يجب ألا يتعامل الناس بمنطق عدم الخوف من شيء لأنه قد يتم اختراق حساباتك ومنها يتم اختراق بيانات أفراد في أسرتك على السوشيال ميديا، وعلينا عدم تحميل برامج مجهولة المصدر  وألعاب مجهولة المصدر لحماية حسابك على السوشيال ميديا من الاختراق".

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