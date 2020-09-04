قبل المدارس .. السيسي يسأل المهندسين عن وضع مشروعات شرق القاهرة

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر أمس جولة تفقدية في شرق القاهرة شملت المواقع الإنشائية لـ مشروعات الطرق والمحاور والكباري في مناطق جسر السويس ومصر الجديدة ومدينة نصر.





ووجه الرئيس السيسى المهندسين القائمين على المشروعات قائلا: « ضروري تنهوا المشروعات قبل المدارس ».





وقال السفير بسام راضى ، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية ، إن الرئيس وجه بالاسراع في الخطوات التنفيذية لتلك المشروعات وفق أعلى المعايير الهندسية.





كما انه حرص على التوقف للحوار مع العاملين والمهندسين بعدد من تلك المواقع لمتابعة سير العمل، حيث شدد سيادته على أهمية الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية من انتشار فيروس كورونا حفاظا على صحة وسلامة العاملين.





كما التقي الرئيس إحدى المواطنات التي تصادف مرورها بتلك المواقع حيث استمع الي طلبها للعلاج موجهًا جهات الاختصاص برعايتها الفورية صحيًا وفق أرقى البروتوكولات العلاجية.



