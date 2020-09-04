AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الأولوية للزمالك بشرط .. الأهلي يفاوض فرجاني ساسي واللاعب لم يحسم موقفه

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 05:56 م
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
Advertisements
محمد سمير
قالت إشراف قنفود، المعدة الذهنية لمنتخب تونس، إنها تواصلت مع فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك المصري و منتخب نسور قرطاج.

وأكدت قنفود في تصريحات للقناة التاسعة التونسية، أن ساسي أكد لها بالفعل وجود عرض من الأهلي ، للتعاقد معه بعد نهاية عقده مع الزمالك الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وأضافت قنفود أن الأولوية لدى ساسي، البقاء في الزمالك، خاصة أنه مرتبط بالنادي وجماهيره، لكنه ينتظر تقدير الإدارة له بعرض مالي مناسب لتجديد عقده".

وانضم ساسي إلى نادي الزمالك، قادمًا من صفوف النصر السعودي في صيف 2018.

وقدم فرجاني ساسي، مستويات رائعة مع الزمالك، وساهم في تتويج الفريق بلقب الكونفيدرالية الأفريقية وكأس السوبر القاري وكأس السوبر المصري وكأس مصر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بشرى للزملكاوية.. فرجاني ساسي يصل القاهرة نهاية الأسبوع

ضرب عصفورين بحجر.. ميدو: صفقة الزمالك الجديدة سلاح تجديد عقد فرجاني ساسي ..فيديو

بعد أنباء انتقاله للأهلي.. عقد فرجاني ساسي مع الزمالك حتى 2021

وكيل فرجانى ساسى يصدم جماهير الأهلى مجددا بهذا التصريح

هل فاوض بيراميدز فرجاني ساسي؟ وكيله يكشف

فرجاني ساسي يطمئن جماهير الزمالك.. شاهد

ترشيحاتنا

فى عيد ميلادها الـ 37.. أجرأ إطلالات لـ منة فضالي تبرز أنوثتها

رسالة مؤثرة من مركز الأزهر للفتوى لمن يسيء لوالديه.. فيديو

بمشاركة مصر والأمم المتحدة.. الإمارات تعلن انطلاق أعمال القمة العالمية للصناعة

الإخوان الإرهابية تدعو المكاتب الإدارية لاحتواء الشباب عقب رفضهم تعيين إبراهيم منير مرشدا عاما

أغطية البصق.. وسيلة الشرطة الأمريكية لقتل السود خلال القبض عليهم

بـ الأصفر الجريء.. نسرين أمين بإطلالة تكشف جمالها .. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان فوق الركبة.. نسرين أمين تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها

لأول مرة | جيب رانجلر jeep wrangler تعمل بالكهرباء .. صور

بـ قَّصة فراشة.. ساندى تثير الجدل في أحدث ظهور