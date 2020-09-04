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محافظات

الموجة الـ16 لإزالة التعديات.. تحويل 11 حالة رفض تصالح للنيابة العسكرية بكفر الشيخ.. صور

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 06:23 م
تواصل حملات إزالة
تواصل حملات إزالة المباني المخالفة في كفر الشيخ
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محمود زيدان
قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، إن الأجهزة التنفيذية تواصل حملات إزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ضمن الموجة الـ 16 من موجات تنفيذ قرارات الإزالة بقرى ومراكز ومدن المحافظة، والتي تشمل الأراضي التي لم يتقدم أصحابها بطلبات تقنين أو لم يستكملوا إجراءات التقنين والحالات التي لم تتوافر لها شروط التقنين وتم رفضها من خلال اللجنة المختصة.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن ذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها المحافظة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، وتأكيد هيبة الدولة وفي ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الحكومة بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدي على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف والتصدي بكل حزم للمخالفين والمضي قدمًا في منظومتي التقنين والتصالح.

أشرفت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، علي أعمال الحملة المكبرة لإزالة بعض التعديات ومخالفات البناء، و تنفيذ إزالة 5 حالات تعدٍ على أملاك الدولة ( أملاك ابو غنيمة ) بإجمالي مساحة 176م2، بالإضافة إلى تحويل  11 حالة رفض تصالح على النيابة العسكرية.

وتابع المهندس أحمد الشناوى، رئيس مركز ومدينة الرياض، علي أعمال الحملة المكبرة بقري مركز الرياض، لإزالة البناء المخالف، وتمكنت الحملة من تنفيذ عدد من قرارات الإزالة للتعديات على أراضي أملاك دولة سواء بالبناء أو الزراعة، وذلك باستخدام معدات وعمال الوحدات المحلية. 

كما تابع شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، أعمال إزالة حالات التعدي على الأرض الزراعية بقرى سيدي سالم، وذلك بحضور مسئولي أملاك الدولة والتنظيم والإدارة الزراعية، وفي وجود مظلة أمنية من مركز الشرطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتابع علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين،حملة إزالة التعديات علي أملاك الدولة والرقعة الزراعية، بجميع المراكز والقرى.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن هناك متابعة مستمرة للموقف أولًا بأول مع جميع رؤساء المراكز والمدن بما يتم على أرض الواقع للقضاء نهائيًا على هذه الظاهرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين واحالة تلك المخالفات إلى النيابة العسكرية.

الموجة الـ16 لإزالة التعديات.. تحويل 11 حالة رفض تصالح للنيابة العسكرية بكفر الشيخ.. صور
الموجة الـ16 لإزالة التعديات.. تحويل 11 حالة رفض تصالح للنيابة العسكرية بكفر الشيخ.. صور
الموجة الـ16 لإزالة التعديات.. تحويل 11 حالة رفض تصالح للنيابة العسكرية بكفر الشيخ.. صور
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