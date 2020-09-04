بإطلالة دافئة.. علا الفارس تبرز جمالها في آخر ظهور لها

شاركت الإعلامية الأردنية علا الفارس صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وظهرت بإطلالة شتوية ناعمة، وهو ما دفع متابعيها إلى إبداء إعجابهم في التعليقات.
وظهرت علا الفارس بإطلالة شتوية؛ حيث ظهرت في أحد المناطق البادرة وهي ترتدي بلوفر باللون الأسود والأبيض بأكمام طويلة، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.
وتركت علا الفارس شعرها منسدلا بطريقة عشوائية وجذابة ، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.
وأكملت علا الفارس في وضع الماكياج، حيث اكتفت بوضع اللون الروز الغامق كأحمر شفاه.
وأكملت علا الفارس إطلالتها ببعض الإكسسوارات البسيطة، حيث اختارت قرطين ناعمين باللون الفضي، مع نظارة شمسية باللون الأسود وفريم باللون الابيض.
وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها: