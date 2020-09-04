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محافظات

بـ سفح الأهرامات.. محافظ الجيزة يتفقد موقع إجراء قرعة كأس العالم لكرة اليد 2021..شاهد

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 07:06 م
محافظ الجيزة يتفقد
محافظ الجيزة يتفقد موقع اجراء قرعه كاس العالم لكرة اليد مصر
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محمد الصاحى
تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، المنطقة الاثرية بالاهرامات؛ لمتابعه الاستعدادات الجارية لاجراء قرعة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021، والمقرر إقامتها غدا السبت، عند سفح الأهرامات، والتى ستشهد حضور ضيوف من العديد من الدول المشاركة بالبطولة وممثلى الاتحاد الدولى للعبة.

وتابع "راشد" حاله النظافة والارصفه بمحيط المنطقة، موجها بتكثيف دوريات النظافه على مدار اليوم، والتعاون مع منظمى الحدث فى ازاله اى معوقات تواجهم؛ لكي يظهر الحدث على اكمل وجه.

وأشار إلى ان شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، قد وفرت مصادر للتغذية الكهربائية للمنطقة المقرر اجراء القرعه بها، بالاضافه الى توفير المصادر الاحتياطية للطاقة .

واشاد محافظ الجيزة بالتجهيزات التى تم انجازها من قبل المنظمين ووزارة الشباب والرياضة، مشيرًا الى ان اختيار منطقة سفح الاهرامات لاقامه القرعة سيضفي الشكل الجمالى والحضارى وينقل للعالم  روعه الحضارة المصرية .
 
كما تفقد محافظ الجيزة محيط المتحف المصرى الكبير وميدان الرماية وطريق الفيوم وطريق المنصورية للوقوف على الاعمال الجارى تنفيذها والحاله العامة لتلك الطرق . 

رافق المحافظ خلال جولته اللواء علاء بدران السكرتير العام ورئيس جهاز التفتيش ورئيس هيئة النظافة ورئيسا حييّ الهرم والطالبية .
بـ سفح الأهرامات.. محافظ الجيزة يتفقد موقع إجراء قرعة كأس العالم لكرة اليد 2021..شاهد
بـ سفح الأهرامات.. محافظ الجيزة يتفقد موقع إجراء قرعة كأس العالم لكرة اليد 2021..شاهد
بـ سفح الأهرامات.. محافظ الجيزة يتفقد موقع إجراء قرعة كأس العالم لكرة اليد 2021..شاهد
بـ سفح الأهرامات.. محافظ الجيزة يتفقد موقع إجراء قرعة كأس العالم لكرة اليد 2021..شاهد
بـ سفح الأهرامات.. محافظ الجيزة يتفقد موقع إجراء قرعة كأس العالم لكرة اليد 2021..شاهد
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