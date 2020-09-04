علاج قرصة النحلة بـ 3 طرق مختلفة في البيت

يمكن علاج قرصة النحلة بخطوات بسيطة، دون التسبب في أذى بالمنطقة المصابة بالقرص، وتسبب قرصة النحلة في وخز سريع ولكنه مخيف لا يترك ورائه أكثر من مجرد بقعة مؤلمة، لذا سنقوم فيما يلي بذكر طرق علاج قرصة النحلة





يمكن أن تكون قرصة النحل خطيرًا بقدر ما هو رائع ، لذلك من المهم معرفة كيفية التعامل وعلاج قرصة النحل بمكونات بسيطة، حيث يحتوي سم النحل الذي يفرزه عند القرص مجموعة من البروتينات التي تؤثر على جهاز المناعة وتسبب الألم والتورم.





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علاج قرصة النحلة للأطفال





بالنسبة للأطفال الذين يعانون من الحساسية ، يمكن أن تكون قرصة النحلة مهددة للحياة، لذا فهم يكونون في أمس حاجة لمعرفة علاج قرصة النحلة للأطفال بطريقة سريعة وبمكونات متوفرة داخل المنزل.





يمكن علاج قرص النحل للأطفال الذين لديهم حساسية من سم النحل، والذي غالبا ما يظهر عليهم رد فعل شديد تجاه اللدغة، والتي تسمى الحساسية المفرطة ، والتي يمكن أن تكون مميتة في بعض الحالات.





عند التعامل وعلاج قرص النحل للأطفال، قم بإزالة اللدغة بأسرع ما يمكن ، بحيث يكون للسم وقت أقل للقيام بعمله، لذا عليك بسحب ابرة النحلة بأصابعك، أو اكشطها بعيدًا باستخدام بطاقة ائتمان.





1- اغسل المنطقة برفق بالماء والصابون :

ضع كيس ثلج أو منشفة مبللة باردة على لسعة النحلة لبضع دقائق.





2- مسكن للألم :

إذا كان طفلك الصغير يعاني من الألم ، فإن جرعة مناسبة لعمره من الأسيتامينوفين أو الإيبوبروفين ستخفف الألم، ولا يجب ان تعطي الإيبوبروفين لطفل اقل من 6 أشهر).





3- مضاد للحساسية والحكة :

إذا كان طفلك يعاني أيضًا من الحكة، اسأل طبيبك إذا كان بإمكانك إعطاء مضادات الهيستامين التي لا تستلزم وصفة طبية، ويمكن أيضًا استخدام غسول الكالامين أو كريم كورتيكوستيرويد لعلاج لسعات النحل عند الأطفال (فهي تخفف الحكة).





من المهم بشكل خاص التعامل مع أي حكة حتى لا يميل طفلك إلى الهرش فيتسبب في حدوث جرح مفتوح، او خدش يتسلل منها البكتيريا المسببة للعدوى.





4- الذهاب للطبيب:

اصطحب طفلك إلى الطبيب أو غرفة الطوارئ في أسرع وقت ممكن، إذا كانت قرصة النحلة داخل الفم، حيث يمكن ان تتسبب في انتفاخ الأغشية المخاطية، وتسبب في انسداد مجرى الهواء.





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علاج قرصة النحلة بالثوم



