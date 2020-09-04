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هل حاجة جديدة اتسرقت؟ رئيس اتحاد الكرة الأسبق متسائلا عن إثارة قصة سرقة كئوس أفريقيا

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 07:28 م
جمال علام الرئيس
جمال علام الرئيس الأسبق لاتحاد الكرة
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أسامة علي
تحدث جمال علام الرئيس الأسبق لاتحاد الكرة، عن موضوع سرقة كأس أفريقيا الذي تم كشفه الاثنين الماضى حيث كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن تفاصيل جديدة بشأن ضياع كأس أمم أفريقيا وبقية المقتنيات فى الجبلاية  التى ضاعت فى حريق الاتحاد الشهير.


وأوضح علام خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم الاعلامى مصطفى بكرى،قائلا:" إذا كان الحديث عن الكئوس التى سرقت يوم 9 مارس  2013 ، فكان فى وقتها فى اجتماع مع الاتحاد الأفريقى والاتحاد الدولي لكرة القدم وتم إخباره أنه تم مهاجمة مقر الاتحاد المصري لكرة القدم وتم حرقه ".


وتابع الرئيس الأسبق لاتحاد الكرة: وقتها الشؤون القانونية، والمدير التنفيذى العميد ثروت سويلم، قاموا بجرد كافة التلفيات التى حدثت، وتم تحرير محاضر بالكئوس التى رجعت والكئوس التى لم ترجع لمقر الاتحاد بعد تجديده، وكل شئ مثبت فى الشؤون القانونية واتحاد الكرة".


وتساءل جمال علام قائلا:" لماذا تم إثارة هذا الموضوع بعد مرور 9 سنوات، هل هناك هدف معين وراء ذلك، أو فيه حاجة جديدة اتسرقت؟" 
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