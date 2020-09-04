تنفيذا لتوجيهات السيسى.. السيد المسنة تتلقى الرعاية الصحية الفورية | صور

تلقت السيدة المسنة التى تصادف مرورها خلال جولة الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد ظهر اليوم التفقدية فى منطقة شرق القاهرة لعدد من مشروعات الطرق والمحاور والكباري في مناطق جسر السويس ومصر الجديدة ومدينة نصر، الرعاية الصحية الفورية تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى الذى كلف جهات الاختصاص برعايتها.





وكانت المواطنة قالت للرئيس: «أنا تعبانة ضغط وسكر وكبد»، فرد عليها الرئيس: «اللى انت عايزة هيتعمل»، فأعطت المواطنة للرئيس أوراق علاجها، وسألها الرئيس: «مين قالك لا .. احنا عنينا ليكى .. عايزة إيه تانى».





ودعت السيدة للرئيس: «ان شاء الله يباركلك ويراضيك ومحدش يضرك».





وأجرى الرئيس السيسي بعد ظهر اليوم جولة تفقدية في شرق القاهرة شملت المواقع الانشائية لمشروعات الطرق والمحاور والكباري في مناطق جسر السويس ومصر الجديدة ومدينة نصر.





وقال السفير بسام راضى ، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية ، إن الرئيس وجه بالاسراع في الخطوات التنفيذية لتلك المشروعات وفق أعلى المعايير الهندسية.





كما أنه حرص على التوقف للحوار مع العاملين والمهندسين بعدد من تلك المواقع لمتابعة سير العمل، حيث شدد على اهمية الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية من انتشار فيروس كورونا حفاظا على صحة وسلامة العاملين.





ووجه الرئيس السيسى حديثه للمهندسين القائمين على المشروعات قائلا: « ضروري تنهوا المشروعات قبل المدارس



