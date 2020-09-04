أحدها كيفية صناعة البردي والحصير.. 6 أنشطة متنوعة في قصر ثقافة الشرقية

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة جهودها لنشر الثقافة والفنون بربوع الوطن، بمواقع فرع ثقافة الشرقية وذلك من خلال تنفيذ بعض الأنشطة الفنية والثقافية، مع الالتزام بالضوابط والإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.





وجاءت الأنشطة كالتالي:





-أدار قصر ثقافة العاشر من رمضان مناقشة حول "قصر الأمير محمد علي" تحدثت فيه بسمة محمد عن قصر الأمير محمد على بالمنيل، والذى يعد من أهم القصور التاريخية فى مصر فيستقبل العديد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية، تحت إشراف وزارة السياحة والآثار.





وتم البدء فى بناء القصر عام 1903م واختار أرض القصر الأمير محمد على بنفسه، وتم الانتهاء من تشيده عام 1943، يحتوى القصر على ثلاث سرايات هى: سراى الإقامة، وسراى الاستقبال، وسراى العرش بالإضافة إلى المسجد، والمتحف الخاص، ومتحف الصيد، وبرج الساعة، القاعة الذهبية ويحيط به سور على طراز أسوار حصون القرون الوسطى، وقد أوصى الأمير أن يكون القصر بعد وفاته متحفًا يستمتع بجمال فنونه الزائرون





- عقد بيت ثقافة أبو حماد محاضرة عن "آثار بلدنا" ألقاها الإعلامي د. هاني صبري تحدث عن معالم الشرقية، حيث تعتبر من أهم معالم مصر تاريخيًا وقد أكسبتها ظروفها التاريخية وموقعها الهام مكانة فريده على إمتداد التاريخ القديم والحديث فموقعها الهام جعل منها الحارس للمدخل الشرقى لمصر.





واتخذت المحافظة الحصان الابيض الجامح الذى يتوسط بساط اخضر شعارًا لها لأمتيازها في تربية الخيول العربية الأصيلة وتحتفل الشرقية بعيدها القومي في التاسع من سبتمبر من كل عام إحياء لذكرى وقفة الزعيم الشرقاوي أحمد عرابي ابنها البار من قرية هرية مركز الزقازيق ضد الخديوي توفيق بميدان عابدين بالقاهرة عارضًا مطالب الأمة عام 1881م، وينتشر من بين ربوعها 115 موقعا أثريا وأشهرها منطقتي تل بسطة – وصان الحجر.





- نفذ قصر ثقافة منصور حسن محاضرة عن "كيفية صناعة ورق البردى" ألقتها شادية عبد الناصر تحدثت عن مراحل تصنيع ورق البردي من نبات البردى وانه يمر بأربع مراحل بداية من تقشير جذع النبات ثم تقطيعة إلي شرائح حتي الوصول إلى نسيج ورق البردى وفي النهاية إلي ورق البردى.





- نظم بيت ثقافة شنبارة الميمونة حوار عن "الحرف البيئية" لصناعة الحصير "أونلاين" وأدار الحوار الطالب شهاب الدين محمد أحد رواد ومواهب بيت ثقافة شنبارة الميمونة مع محمد عبد الحميد عن صناعة الحصير والمواد الخام المستخدمة من نبات السمار وخيط الدوباره والصبغه وكيفية تواجد نبات السمار فى مصر وأنواعه وأنواع خيط الدوباره وكيف أصبح بيت ثقاقة شنبارة الميمونه متميزا فى هذه الحرفه وتم عرض لبعض الورش التدريبية لتصنيع الحصير والرسم عليه والمنتج النهائى من هذه الورش.





- نظم قصر ثقافة العاشر من رمضان محاضرة عن "مشكلة المخدرات عند الشباب" ألقاها السيد زكريا وتحدث عن تعريف ادمان المخدرات ومخاطره واسباب تعرض الفرد لخطر ادمان المخدرات وعلامات الشخص المدمن وانواع الادمان والوقاية من خطره وطريقة علاج الشخص المدمن من المخدرات وتجاوب الجمهور مع المحاضر.



