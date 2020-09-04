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توك شو

جماعة الإخوان باعت 75 نجفة أثرية من مسجد الحسين للمخابرات التركية| تفاصيل

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 09:07 م
الحسين
الحسين
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور عبد الهادي هندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه في عهد حكم الجماعة الإرهابية المسمومة لمصر تم سرقة 75 نجفة أثرية من مسجد الحسين لصالح شركة تتبع المخابرات التركية. 

وتابع خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، هذا النجف أهدته أسرة محمد على والخديو عباس حلمي إلى مسجد الحسين ولكن هذه الجماعة باعت تراث مصر إلى تركيا.

وأضاف، هذه الجماعة التي تدعى انتماءها للإسلام وهي أبعد ما تكون عن الدين قامت بسرقة مسجد الحسين، لافتا أن عدد المساجد التي تم تشييدها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي يعد إنجازا غير مسبوق. 


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