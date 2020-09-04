رسميا.. تشيلسي يتعاقد مع هافرتز 5 سنوات





ورحب النادي الإنجليزي بلاعبه الجديد في نفس الوقت الذي قام فيه باير ليفركوزن بتوديع لاعبه السابق، حيث أعلن تشيلسي التعاقد مع هافرتز لمدة 5 سنوات.





وعبر هافرتز عن سعادته بالتعاقد مع تشيلسي، وأنه حلم أصبح حقيقة بالانضمام لفريق كبير مثل تشيلسي.





ولم يتم الإعلان عن التفاصيل المادية للصفقة، لكن التقارير الصحفية تشير لإتمامها مقابل 70 مليون جنيه إسترليني.





وأصبح هافرتز سادس الصفقات لتشيلسي للموسم المقبل، بعد المغربي حكيم زياش والألماني تيمو فيرنر والإنجليزي بين تشيلويل والفرنسي مالانج سار والبرازيلي تياجو سيلفا، وهو أغلى صفقة في الميركاتو الصيفي هذا العام حتى الآن.

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم الجمعة، عن تعاقده مع الألماني كاي هافرتز قادمًا من نادي باير ليفركوزن ، لمدة 5 سنوات.