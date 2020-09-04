شاهد.. الظهور الأول لـ كهربا بعد أزمته في الأهلي

حرص محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي على التواجد فى استاد القاهرة لمؤازة المارد الأحمر فى المباراة التي تجمعه أمام وادي دجلة في الجولة 24 من منافسات بطولة الدوري الممتاز.
ورصدت عدسة "صدي البلد" تواجد كهربا فى المدرجات بعد أزمته الأخيرة فى النادي الأهلي التي غرم على أثرها بمبلغ مليون جنيه واعتذر اللاعب عما بدر منه .
و يتقدم لأهلي على دجلة بهدف نظيف أحرزه مروان محسن مهاجم الفريق فى الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول .
ويخوض الأهلي المباراة بالتشكيل الآتي:
محمد الشناوي وأيمن أشرف ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني ومحمد مجدي أفشة وحمدي فتحي وجيرالدو وأحمد الشيخ وأليو بادجي ومروان محسن.
ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 62 نقطة، بفارق 14 نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد وادي دجلة في المركز الـ 11 بـ 36 نقطة.