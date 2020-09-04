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رياضة

شاهد.. الظهور الأول لـ كهربا بعد أزمته في الأهلي

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 09:20 م
محمود كهربا
محمود كهربا
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محمد سمير - عدسة : حسن العمدة
حرص محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي على التواجد فى استاد القاهرة لمؤازة المارد الأحمر فى المباراة التي تجمعه أمام وادي دجلة في الجولة 24 من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ورصدت عدسة "صدي البلد" تواجد كهربا فى المدرجات بعد أزمته الأخيرة فى النادي الأهلي التي غرم على أثرها بمبلغ مليون جنيه واعتذر اللاعب عما بدر منه .

و يتقدم لأهلي على دجلة بهدف نظيف أحرزه مروان محسن مهاجم الفريق فى الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول .


ويخوض الأهلي المباراة بالتشكيل الآتي:

محمد الشناوي وأيمن أشرف ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني ومحمد مجدي أفشة وحمدي فتحي وجيرالدو وأحمد الشيخ وأليو بادجي ومروان محسن.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 62 نقطة، بفارق 14 نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد وادي دجلة في المركز الـ 11 بـ 36 نقطة.
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