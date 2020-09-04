بحضور وفاء عامر .. المنتج محمد فوزي يحتفل بعيد ميلاده في الساحل

احتفل عدد من الأصدقاء المقربيين للفنانة وفاء عامر، بعيد ميلاد زوجها ، المنتج الكبير محمد فوزي ، وذلك في الساحل الشمالي ، وسط تطبيق الإجراءت الاحترازية ضد فيروس كورونا.





وكان من بين الحاضرين ، الإعلامية بوسي شلبي ، وسيدة المجتمع نادية عزيز ، والفنانة سوزان نجم الدين ، وآخرين.





وسبق أن رحب المنتج الكبير محمد فوزي، بفكرة إنتاج مسلسل يتناول حياة الراحل الدكتور محمد مشالي الشهير بـ"طبيب الغلابة".





وقال فوزي في تصريحات صحفية له ، إنه بدأ بالفعل في دراسة فكرة المسلسل، خاصة أن الراحل "مشالي" ، ترك أثرا عظيما في كل مصري، بل وفي كل عربي؛ لكونه جسَّد بشكل عملي معاني الرحمة والإنسانية.





وأضاف فوزي أنه سيبدأ خلال الأيام المقبلة دراسة انتاج المسلسل من كافة جوانبه، معربا عن ثقته في نجاح العمل.



