اتحاد جدة يتعادل مع النصر في الدوري السعودي

انتهت قمة الاتحاد والنصر بالتعادل (1-1)، في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات الجولة 29 وقبل الأخيرة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم النصر عن طريق عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة 4، بعد استقبال كرة عرضية من سلطان الغنام، ليودعها برأسه في المرمى، بينما رد ويلفريد بوني بهدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 11 من عمر المباراة.

وشهد اللقاء تبادلات هجومية بين الفريقين، وسيطرة نسبية من لاعبي الاتحاد على مجريات اللقاء.

وكانت أبرز لقطات المباراة في الدقيقة 45+4 بفرصة اتحادية نارية، بـ3 تسديدات متتابعة من بوني ورومارينهو، تألق حارس النصر براد جونز في التصدي لها ببراعة، والدقيقة 72 بفرصة نصراوية، بقذيفة مدوية من عبد الرزاق حمد الله، لترتطم الكرة بالعارضة.

ورفع النصر رصيده إلى 61 نقطة، محتلًا وصافة دوري المحترفين، بفارق 8 نقاط عن الهلال المتصدر، بينما رفع الاتحاد رصيده إلى 32 نقطة، في المركز الحادي عشر.