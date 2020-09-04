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رياضة

الحزم يهبط للدرجة الأدنى بعد الهزيمة من الشباب في الدوري السعودي

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 10:04 م
صدى البلد
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عمر سلامة

ودع فريق الكرة بنادي الحزم، منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عقب خسارته أمام الشباب بنتيجة (0-1)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن منافسات الجولة 29 وقبل الأخيرة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

 

وأحرز كرستيان جوانكا هدف الشباب في الدقيقة 46، بتمريرة حاسمة من عبد الله الحمدان.

 

وتجمد رصيد الحزم عند 27 نقطة، ليحتل المركز الخامس عشر وقبل الأخير في ترتيب دوري المحترفين، ويهبط رسميًا للدرجة الأولى، برفقة العدالة الذي خسر أمام الفيحاء بنتيجة (0-2).

 

وتقدم الفيحاء بهدف خاطئ من علي المزيدي في الدقيقة 16، وأضاف صامويل أوسو الهدف الثاني في الدقيقة 56، وكان الفيحاء قد أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 52 عن طريق أنجيلو نيتو.

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