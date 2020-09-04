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سيارات

للراغبين في توفير البنزين.. ابتعد عن هذه الألوان عند شراء سيارتك

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 11:01 م
للراغبين في توفير
للراغبين في توفير البنزين
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اشرف عطية
يهتم سائقو السيارات بتوفير النقود التي تصرف علي البنزين، خصوصا بعد ارتفاع أسعار المحروقات عالميا، والكثير من السائقين لا يعلمون أن لون السيارة، له علاقة وطيدة بحرارتها الداخلية، وباستهلاك البنزين.

وحول هذا الأمر؛ نطرح عليكم المعلومات التالية، والتي تساهم في توفير البنزين والنقود لأصحاب السيارات. 

مما لا شك فيه أن لون السيارة يوثر على درجات الحرارة داخلها فالألوان الفاتحة تعكس أشعة الشمس والألوان الداكنة تمتص درجة الحرارة مما ينعكس بالسلب علي السيارة

اللون الخارجي للسيارات يؤثر بشكل كبير على معدل استهلاكها للبنزين لأن السيارات الداكنة تحتاح إلى طاقة كبيرة لتنخفض درجة حرارتها علي عكس السيارات الفاتحة اللون فتحتاج لطاقة أقل. 

وفي هذا السياق استعان الخبراء بكاميرا FLIR لرصد تأثير درجات الحرارة على السيارات الفاتحة والداكنة وظهر أن هناك اختلافا كبيرا بين درجة حرارة السيارة البيضاء والسوداء وزادت درجة حرارة السيارات السوداء 25 درجة مئوية. 

وأثبتت الدراسات أن السيارة الفاتحة تعكس 60٪ من أشعة الشمس، في حين أن السيارة ذات اللون الداكن يمكن أن تعكس فقط حوالي 5٪، والسيارات السوداء تعكس 2% من الحرارة وأشعة الشمس؛ مما يعني أنها تحتاج لطاقة تبريد أكبر واستهلاك عال للوقود. 
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