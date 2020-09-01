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سيارات

زلموكة وتمساحة وعيون وشبح وخنزيرة.. أسعار أشهر 5 سيارات مرسيدس مستعملة في مصر.. صور

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 04:00 م
مرسيدس بنز
مرسيدس بنز
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اشرف عطية
يتابع المستهلك المصري حركة البيع والشراء في السوق أولا بأول، خصوصا سوق بيع وشراء السيارات المستعملة، لأن سوق المستعمل تمتلك الكثير من الخيارات بأسعار أقل كثيرا من السيارات الجديدة.
 

وفي هذا السياق، نطرح لعشاق السيارات الألمانية أسعار أشهر 5 سيارات مستعملة من مرسيدس في مصر، حيث تشتهر السيارات الألمانية بأنها سيارات معمرة وتعيش لمدد طويلة.


مرسيدس زلموكة

صدى البلد: تعرف على السعر الخيالى لـ مرسيدس زلموكة المستعملة.. التفاصيل بالفيديو


هي مرسيدس 300 موديل 1990 بمحرك 3000 سي سي متصل بفتيس مانيوال أو أوتوماتيك وتباع بمتوسط سعر 100.000 جنيه.


مرسيدس الشبح 

مرسيدس-s-class-الشبح - ويكي عربي

هي مرسيدس موديل 1994 طراز s320 بمحرك 3000 سي سي متصل بفتس أوتوماتيك وتباع بمتوسط سعر 200.000 جنيه.


مرسيدس عيون 

أسعار و مواصفات السيارات فى مصر: سعر مرسيدس عيون 2002 نصفين أستعمال خارج

وهي مرسيدس بنز موديل 2000 طراز e240 تأتي بمحرك 2000 سي سي متصل بفتيس أوتوماتيك وتباع بمتوسط سعر 200.000 جنيه.


مرسيدس خنزيرة 

الخنزيرة والزلموكة والكريستالة، ألقاب السيارات عند المصريين( | مصراوى


هي مرسيدس بنز موديل 1976 طراز e200 تأتي بمحرك 2000 سي سي متصل بفتيس أوتوماتيك وتباع بمتوسط سعر 80.000 جنيه.


مرسيدس تمساحة 

مرسيدس-التمساحة - ويكي عربي

هي مرسيدس بنز طراز اس 280 موديل 1984 تأتي بمحرك 2800 سي سي متصل بفتيس أوتوماتيك وتباع بمتوسط سعر 100.000 جنيه.
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