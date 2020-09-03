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سيارات

سعر ومواصفات بي ام دبليو bmw x6 موديل 2021 قبل طرحها بأيام في مصر.. صور

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 04:59 م
بي ام دبليو bmw x6
بي ام دبليو bmw x6 2021
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اشرف عطية
يبحث محبو السيارات في مصر عن السيارات الجديدة في السوق المصري خصوصا راغبي الشراء, وتوجد بعض الماركات التي تحظى باهتمام وشغف لشريحة كبيرة من محبي السيارت ومنها طرازات BMW .

وفي هذا السياق نعرض عليكم مواصفات السيارة بي ام دبليو bmw x6 2021 وهي تعتبر سيارة جديدة كليا من العملاق الألماني لصناعة السيارات BMW .

M50i M Performance

تأتي السيارة بي ام دبليو bmw x6 2021 بمحرك 8 سلندر 4400 سي سي دبل تيربو بقوة 530 حصان وعزم دوران 750 نيوتن متر متصل بفتيس اوتوماتيك 8 سرعات.

تعمل السيارة بي ام دبليو bmw x6 2021 بنظام الدفع اكس درايف x drive و تتسارع من 0 حتي 100 كم في الساعة خلال 4.3 وتصل لسرعة قصوى 250 كم في الساعة.

السيارة بي ام دبليو bmw x6 2021 تأتي بجنوط اسبور قياس 21 انش وفرامل أوتوماتيكية وABS ومثبت للسرعة وفرامل رياضية M وكاميرا 360 درجة وتكييف أوتوماتيك 4 مناطق ومصابيح أمامية ليد وكشافات ضباب ليد وسقف بانوراما ومرايا كهربائية.

بي ام دبليو bmw x6 2021 بها نظام صوتي فاخر من 16 سماعة يضمن توزيع صوت محيطي لضمان أفضل تجربة سماعية و متاح بها ايضا خاصية الأوامر الصوتية وبها شاشة 12.3 انش وعدادات ديجيتال 12.3 انش.
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