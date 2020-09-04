AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

سيد عبد الحفيظ: تخطينا عقبة وادي دجلة العنيد.. وجاهزون لمواجهة الحدود

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 11:04 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
أبدي سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، سعادته بالفوز اليوم على وادي دجلة بهدفين دون رد.

وقال عبد الحفيظ: «فريق وادي دجلة من الفرق المميزة جدا في الدوري، وتحديدا في آخر موسمين وهو يقدم مستوى متميزا».

وأوضح أن مباريات الأهلي ووادي دجلة تبقى من المباريات الصعبة دائما، خاصة أن المنافس مميز على المستوى الجماعي والتكتيكي، ويمتلك قدرة كبيرة على التحضير بشكل جيد جدا، وأرى أن الأهلي إذا امتلك شراسة هجومية أكثر من ذلك سيكون له شأن مختلف الفترة المقبلة.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن الفريق سيبدأ فورا الاستعداد لمواجهة حرس الحدود، الإثنين المقبل، مؤكدًا أن الفترة الزمنية بين المباريات قصيرة للغاية ولكننا جاهزون لمواجهة هذا الأمر.

وقال مدير الكرة بالأهلي إنه ينتظر من اتحاد الكرة إرسال باقي جدول مباريات الدوري من أجل الاستعداد لها، خاصة أن آخر مباراة تاريخها محدد هي مباراة حرس الحدود الإثنين المقبل في الإسكندرية.

وانتقل عبد الحفيظ للحديث عن عودة أليو ديانج من بلاده أمس والوجود اليوم في المباراة، مؤكدًا أن اللاعب غادر من باماكو إلى إسطنبول «ترانزيت» ومنها إلى القاهرة، وانضم إلى معسكر الفريق وشارك اليوم أمام وادي دجلة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عبدالحفيظ يطمئن على اللاعبين المصابين بالأهلي

ترشيحاتنا

ثروت سويلم يعلن مفاجأة بشأن ضياع كؤوس اتحاد الكرة

شاهد .. فى حضور مرتضى منصور .. أحمد الميرغني: أنا سيساوى الآن وأحترم الجيش والشرطة

السيدة الأولى لـ غينيا.. جدل بسبب زواج النجمين الأفريقيين Grand P وEUDOXIE YAO .. صور

رامي صبري وشيما صابر يخطفان الأنظار على حمام سباحة

أشبه بالسجن.. شقة تحت الأرض وبدون نوافذ للإيجار مقابل سعر خيالي 40 ألف جنيه

حافلة فريق الإسماعيلي تصل الإسماعيلية تحت حراسة أمنية مشددة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الأسود القصير.. أروى بإطلالة تجذب قلوب متابعيها.. شاهد

على المرجيحة.. رشا مهدي تثير الجدل بإطلالتها في أحدث ظهور

دراسة حديثة.. كم من الوقت يظل الشخص مُعديًا بعد الإصابة بكورونا؟