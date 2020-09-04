سيد عبد الحفيظ: تخطينا عقبة وادي دجلة العنيد.. وجاهزون لمواجهة الحدود

أبدي سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، سعادته بالفوز اليوم على وادي دجلة بهدفين دون رد.





وقال عبد الحفيظ: «فريق وادي دجلة من الفرق المميزة جدا في الدوري، وتحديدا في آخر موسمين وهو يقدم مستوى متميزا».





وأوضح أن مباريات الأهلي ووادي دجلة تبقى من المباريات الصعبة دائما، خاصة أن المنافس مميز على المستوى الجماعي والتكتيكي، ويمتلك قدرة كبيرة على التحضير بشكل جيد جدا، وأرى أن الأهلي إذا امتلك شراسة هجومية أكثر من ذلك سيكون له شأن مختلف الفترة المقبلة.





وأشار عبد الحفيظ إلى أن الفريق سيبدأ فورا الاستعداد لمواجهة حرس الحدود، الإثنين المقبل، مؤكدًا أن الفترة الزمنية بين المباريات قصيرة للغاية ولكننا جاهزون لمواجهة هذا الأمر.





وقال مدير الكرة بالأهلي إنه ينتظر من اتحاد الكرة إرسال باقي جدول مباريات الدوري من أجل الاستعداد لها، خاصة أن آخر مباراة تاريخها محدد هي مباراة حرس الحدود الإثنين المقبل في الإسكندرية.





وانتقل عبد الحفيظ للحديث عن عودة أليو ديانج من بلاده أمس والوجود اليوم في المباراة، مؤكدًا أن اللاعب غادر من باماكو إلى إسطنبول «ترانزيت» ومنها إلى القاهرة، وانضم إلى معسكر الفريق وشارك اليوم أمام وادي دجلة.



