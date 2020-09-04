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مفتى الديار: لا حرج في رسم الزوجة لـ التاتو تزيّنا للزوج| فيديو

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 10:54 م
الدكتور شوقى علام
الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية
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أسامة علي
اجاب الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، عن عدد من أسئلة المواطنين، حول بعض القضايا.


وأضاف علام، خلال حواره ببرنامج "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم الاعلامى حمدى رزق،: "ليس كل ما يأتي من الغرب؛ يفعل، هناك ثقافات وأشياء معينة تفتقد لقيم مجتمعنا، وعلينا الابتعاد عنها".


وأوضح مفتى الديار، أنه بالنسبة للوشم "التاتوه" هناك نوعا منهي عنه باتفاق الأمة، عن طريق غرز إبر فى الجسم، فيسيل الدم، ثم يكتم فى الجسم، ثم يصير نجسا فى جسم الانسان.

وتابع مفتي الديار، لا حرج في عمل الوشم "بغير الوخز بالإبر لتسيل الدماء" إذا كان يعمل من باب الزينة، مثلا لو الزوجة تزينت بها لزوجها لا حرج فى ذلك.
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