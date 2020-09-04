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رياضة

سلة الاتحاد السكندري يهزم الأهلي 101-94 فى أولى مباريات نهائي دوري السوبر

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 11:14 م
الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري والأهلي
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محمد سمير
هزم الاتحاد السكندري، نظيره ، فريق الأهلي، بنتيجة 101-94، فى أول لقاءات الفريقين بالدور النهائي من بطولة دوري السوبر للمحترفين .

وانطلقت المباراة في الثامنة والنصف من مساء اليوم، على صالة الشباب والرياضة في ٦ أكتوبر، وتمثل أهمية كبيرة للجهاز الفني واللاعبين؛ للمنافسة على لقب البطولة.

وانتهت الفترة الأولي بتقدم الأهلي 25-24 وعاد لاعبو الاتحاد الي التقدم فى الفترة الثانية بنتيجة 50-44 وحافظ علي تقدمه فى الفترة الثالثة 73-64 و تعادل  الفريقين فى الفترة الرابعة بنتيجة 93-93 .

وخاض الفريقان وقتا إضافيا لمدة 5 دقائق نجح خلالها الاتحاد فى حسم اللقاء لصالحه بنتيجة 101-94 .

ويقام الدور النهائي للبطولة بطريقة بيست أوف فايف، أي من 5 مباريات على أن يتوج باللقب من يفوز بثلاث مباريات من إجمالي الخمسة .

وستقام المباريات المتبقية أيام 6، و8، و10 و12 سبتمبر الجاري.

ويتصدر الاتحاد السكندري قائمة أبطال الدوري المصري على مدار تاريخه، برصيد 14 بطولة، يليه نادي الزمالك صاحب المركز الثاني (13 بطولة).

ويحل فريق الجزيرة في المركز الثالث بـ 10 بطولات، وفي المركز الرابع يأتي نادي الأهلي بـ 5 بطولات.

وأخيرا يحتل فريق سبورتنج السكندري المركز الخامس بعد أن تُوج بالدوري 3 مرات.
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