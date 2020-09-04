كل جمعة.. الأوقاف تعلن خبرا سارا للمصريين

قال الدكتور كمال أبو سيف مدير مكتب وزير الأوقاف ، إن الـ 6 سنوات الأخيرة، شهدت افتتاح لعدد كبير من المساجد، موضحًا أنه تم افتتاح 1200 مسجد فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، منها الجديد ومنها من تم إحلاله وتجديده.









وأضاف أبو سيف خلال مداخلة هاتقية ببرنامج " مصر الأصل" المذاع على قناة " الحدث اليوم"، تقديم الإعلامي أحمد دياب، أن وزارة الأوقاف قامت بصيانة أكثر من 3600 مسجد.





وأوضح أن شهري 9 و 10 سيشهدان افتتاح 314 مسجدا، أى كل أسبوع سيتم افتتاح أكثر من 14 مسجدا، موضحًا أن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة كان متواجدا اليوم فى جنوب سيناء؛ لافتتاح مساجد جديدة.





وأشار إلى أن جميع المساجد اليوم والأسبوع الماضى ملتزمة بالاجراءات الاحترازية الخاصة بصلاة الجمعة، وأيضا خطبة الجمعة تكون 10 دقائق فقط.





ولفت إلى أن القيادة السياسية مهتمة بـ افتتاح المساجد، وما ينشر من قنوات الشر كاذب وغير صحيح عن أن الدولة تقوم بهدم المساجد.