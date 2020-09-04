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إنجاز تاريخي غير مسبوق.. بناء 1200 مسجد في مصر خلال 6 سنوات.. الأوقاف تفتتح عدد 314 في سبتمبر وأكتوبر

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 06:01 م
بناء المساجد
بناء المساجد
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محمود ضاحي

رئيس القطاع الديني:  

تجديد أكثر من ٣٠٠٠ مسجد كانت معطلة منذ ١٥ عاما


وزير الاوقاف: 

لا يجوز شرعا بناء المساجد أو غيرها على أرض مغتصبة على الإطلاق


أكد الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف أنه لا يجوز شرعا بناء المساجد أو غيرها على أرض مغتصبة على الإطلاق، ولا يجوز بناء المساجد ولا غير المساجد على ملك عام أو ملك خاص  دون اتخاذ الإجراءات القانونية والرخص اللازمة  ، فمسألة بناء المساجد من الولايات الشرعية الخاصة التي تنبثق من الولاية العامة لولي الأمر.


وأوضح الوزير في تصريحات له، أنه في خلال ست سنوات ما تم بناؤه من مساجد جديدة في مصرنا العزيزة ربما لم يبن في أي دولة أخرى على الإطلاق ، فقد بني ما يزيد على (1200) مسجد جديد ، وما قامت به وزارة الأوقاف من إحلال مساجد قديمة وإعادة بنائها أو صيانتها يزيد على (3600) مسجد بالإضافة إلى مثل هذا العدد بالجهود الذاتية لأبناء هذا الوطن الطيب، وفي شهري سبتمبر وأكتوبر في حدث غير مسبوق لا في مصر ولا في أي دولة  افتتاح (314) مسجدًا ، نفتتح منها اليوم (١٤) مسجدًا جديدًا (٧) مساجد بالمحمودية و(٧) مساجد بجنوب سيناء.

 

وأضاف أنه لولي الأمر أو من ينيبه أن يقنن المباح أو يقيده ، بل عليه أن ينظمه أو ينيب من ينظمه ، لأن دنيا الناس لا تصلح بدون قانون ولا نظام ، وإلا لصارت الدنيا إلى عشوائية مقيتة وفوضى تضر ولا تنفع.


قال الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، إن بناء المساجد لم يتوقف منذ عام ٢٠١٤ حتى الآن، وتم إحلال وتجديد أكثر من ٣٠٠٠ مسجد كانوا معطلين منذ ١٥ عاما، لتوقف العمل فيهم، لافتا إلى أن كل هذا دلالة على اهتمام الدولة باعمار بيوت الله.


وتابع طايع،  ان المساجد فى مصر منذ قديم الازل تبنى على الطرز المعمارية الحضارية التى تصدر للعالم، منها الأزهر الشريف واحمد بن طولون، لافتا إلى أن مصر كانت تلقب بيرد الألف مئذنة الآن يوجد أكثر من ١٨٠ ألف مئذنة تعلى كلمة الله، ولا أحد يستطيع المزايدة على مصر بأنها تقوم هدم مساجد، من قبل الجماعات الإرهابية وإنما تقوم بتعمير بيوت الله مبنى ومعنى.


استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم، بديوان عام المحافظة، بحضور عدد من قيادات المحافظة الدعوية والتنفيذية والشعبية.


وأشاد محافظ جنوب سيناء، بجهود وزارة الأوقاف في إحلال وتجديد وصيانة بيوت الله حيث تم بناء أكثر من مائة مسجد بمحافظة جنوب سيناء، مؤكدًا أن اليوم عرس كبير في محافظة جنوب سيناء حيث يتم افتتاح سبعة مساجد جديدة، تم بناؤها على طراز معماري فريد.


 وأشاد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، والدكتور شكري الجندي وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، وجميع التنفيذيين بجودة لحوم أضاحي وزارة الأوقاف.

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