ياسر عبد الرؤوف: هدف دجلة الملغي في الأهلي صحيح 100%

قال الحكم الدولي السابق ياسر عبدالرؤوف إن هدف وادي دجلة الملغي ‏يعتبر صحيحا مائة في المائة من الناحية القانونية.‏





وأضاف عبدالرؤوف في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع أحمد جمال ‏على شاشة قناة الزمالك:"هناك لاعب متسلل من مهاجمي دجلة خلال ‏لقطة الهدف، وبالفعل تداخل اللاعب ولكن تدخله لم يؤثر بأي شكل من ‏الأشكال على اللعبة ولم يعوق دفاع الأهلي".

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وواصل:"حكم الفار في مباراة الأهلي ودجلة استند من وجهة نظره أن ‏تداخل لاعب دجلة المتسلل في لقطة الهدف كان له تأثير ولكن رأيي أن ‏الهدف سليم".‏



