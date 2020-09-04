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رياضة

وليد سليمان: نتطلع لحسم الدوري رسميا.. وتوقيت مواجهة الوداد لا يشغلنا

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 11:27 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أبدي وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالفوز على وادي دجلة، مساء اليوم في الدوري.

وأضاف: «حققنا فوزًا مهمًّا في مشوار الحفاظ على اللقب، وأرى أن تخطي دجلة اليوم بمثابة خطوة مهمة جدا في رحلة حسم اللقب رسميا».

وأوضح أن ضغط المباريات أمر اعتاد عليه الأهلى، وقال: «لدينا هدف واضح حاليا وهو حسم الدوري رسميا من أجل التركيز في استكمال مشوار دوري الأبطال الإفريقي».

وعما يتردد بشأن تأجيل مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها 26 سبتمبر قال: «تأجيل المباراة أو إقامتها في موعدها أمر لا يشغلنا على الإطلاق، فنحن جاهزون دائما ولدينا خطة عمل تقوم على التعامل مع كل مباراة على حدة، والآن تركيزنا في حسم مسابقة الدوري».

وأتم وليد سليمان حديثه: «أنا تحت أمر الجهاز الفني بقيادة فايلر، سواء شاركت أساسيا أو بديلا فالهدف واحد، وهو استمرار الانتصارات من أجل حسم اللقب المحلي والتركيز بعدها في استكمال المشوار الإفريقي بنجاح».
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