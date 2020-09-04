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تعليم

وزير التعليم: نسعى لإعداد نسخة مصرية من امتحان الـSAT لإنقاذ طلاب الدبلومة الامريكية

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 11:40 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن تقدم خدمة لإنقاذ طلاب الدبلومة الامريكية في مصر الموجودين في 500 مدرسة ، منعا لعدم تكرار ازمة التضرر من إلغاء امتحانات SAT.


وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات تليفزيونية له منذ قليل : ستقوم وزارة التربية والتعليم ، بإعداد امتحان مصري يقيس مدى تحصيل الطلاب في الشهادة الامريكية في مصر .


وأضاف وزير التربية والتعليم ، سيكون هذا الامتحان المصري الجديد بمثابة (نسخة مصرية من السات ) ، وسنتيحه في اقرب فرصة كبديل عن الـ SAT ، لافتًا إلى أن هذا الامتحان المصري سيساعد الطلاب المصريين في الالتحاق بجامعاتنا الحكومية.


وأوضح وزير التربية والتعليم ، أن الوزارة تسعى للإنتهاء من اعداد هذا الامتحان المصري الجديد خلال شهر.


وقال وزير التربية والتعليم ، لقد فعلنا كل ما في وسعنا بالنسبة لأزمة الدبلومة الامريكية في مصر ، ، حيث تواصلنا مع الكوليدج بورد ، وعرضنا عليهم ان ندير امتحان السات في مصر ، لكنهم رفضوا اعادة عقد امتحان الـ SAT في مصر إلا بعد تحويله من النظام الورقي إلى الالكتروني ، بعد 18 شهر ، وذلك بعد تكرار تسريب امتحان السات .


وأضاف وزير التربية والتعليم ، أن هناك الان 3 آلاف طالب في حاجة إلى تقييم للإلتحاق بالجامعات .

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