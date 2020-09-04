وزير التعليم: نسعى لإعداد نسخة مصرية من امتحان الـSAT لإنقاذ طلاب الدبلومة الامريكية

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن تقدم خدمة لإنقاذ طلاب الدبلومة الامريكية في مصر الموجودين في 500 مدرسة ، منعا لعدم تكرار ازمة التضرر من إلغاء امتحانات SAT.





وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات تليفزيونية له منذ قليل : ستقوم وزارة التربية والتعليم ، بإعداد امتحان مصري يقيس مدى تحصيل الطلاب في الشهادة الامريكية في مصر .





وأضاف وزير التربية والتعليم ، سيكون هذا الامتحان المصري الجديد بمثابة (نسخة مصرية من السات ) ، وسنتيحه في اقرب فرصة كبديل عن الـ SAT ، لافتًا إلى أن هذا الامتحان المصري سيساعد الطلاب المصريين في الالتحاق بجامعاتنا الحكومية.





وأوضح وزير التربية والتعليم ، أن الوزارة تسعى للإنتهاء من اعداد هذا الامتحان المصري الجديد خلال شهر.





وقال وزير التربية والتعليم ، لقد فعلنا كل ما في وسعنا بالنسبة لأزمة الدبلومة الامريكية في مصر ، ، حيث تواصلنا مع الكوليدج بورد ، وعرضنا عليهم ان ندير امتحان السات في مصر ، لكنهم رفضوا اعادة عقد امتحان الـ SAT في مصر إلا بعد تحويله من النظام الورقي إلى الالكتروني ، بعد 18 شهر ، وذلك بعد تكرار تسريب امتحان السات .





وأضاف وزير التربية والتعليم ، أن هناك الان 3 آلاف طالب في حاجة إلى تقييم للإلتحاق بالجامعات .