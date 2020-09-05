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أخبار العالم

ترامب: لا دليل على تورط روسيا في تسميم نافالني

السبت 05/سبتمبر/2020 - 12:27 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه لا توجد أي أدلة دامغة على تورط روسيا في تسميم المعارض الروسي ألكسي نافالني. 

وأمس الجمعة، دعا حلف شمال الأطلسي، إلى تحقيق دولي بشأن عملية تسميم نافالني، وطالب موسكو بالكشف لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن برنامجها المرتبط بغاز "نوفيتشوك" للأعصاب.

وقدّمت ألمانيا، حيث يخضع نافالني للعلاج، إيجازا لباقي الدول الـ29 الأعضاء بشأن القضية بينما أشار أمين عام الحلف ينس ستولتنبرج إلى وجود "إثبات لا شك فيه" بأنه تم استخدام نوفيتشوك ضد المعارض.

وقال ستولتنبرج إن "على الحكومة الروسية أن تتعاون بشكل كامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن تحقيق دولي محايد".

واستخدم غاز الأعصاب الذي تم تطويره خلال الحقبة السوفياتية ضد العميل الروسي المزدوج سابقا، سيرجي سكريبال، وابنته في إنكلترا قبل عامين، في هجوم نجم عنه طرد سبعة دبلوماسيين روس من بعثتهم لدى الحلف.










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