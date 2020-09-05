أخبار التوك شو.. تفاصيل دعم تركي آل الشيخ لبائع الفريسكا.. خبر سار للمصريين كل جمعة.. فنكوش اختفاء الكئوس الافريقية

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو، جاء أبرزها:
إكرامي يعلق على صورة رمضان صبحي مرتديا قميص نادي بيراميدز.
إكرامي يعلق على صورة رمضان صبحي مرتديا قميص نادي بيراميدز.
علق الكابتن اكرامي نجم الكرة المصرية على صورة رمضان صبحي مرتديا قميص نادي بيراميدز.
وأضاف الكابتن اكرامي خلال حواره التليفزيوني في برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور" الفضائية، أن رمضان صبحي ظهر بقميص نادي بيراميدز منذ أول أمس فقط وليست منذ أسبوع أو أكثر.
مرتضى عرض على شريف اللعب للزمالك.. إكرامي: مش من حق جماهير الاهلي مهاجمة نجلي ورمضان صبحي.
بائع الفريسكا.. يكشف تفاصيل دعم تركي آل الشيخ له
وزير الاتصالات يوضح كيفية طريقة دفع الرسوم لخدمات مصر الرقمية
لتدمير المنطقة.. وثائق مسربة تؤكد تورط أردوغان مع تنظيم القاعدة في ليبيا
استجابة فورية من الرئيس السيسى للسيدة المسنة وفق أرقى بروتوكولات العلاج
جملة واحدة غيرت حياة إبراهيم "طالب الفريسكا".. تعرف عليها
قال إبراهيم عبدالناصر، الطالب بائع الفريسكا، إن والده قال له جملة غيرت في حياته كثيرا.. وهي "عمرك ما هتبقى راجل غير لما تصرف على نفسك"، متابعا: "كنت في سن الـ 12 ووالدي قاللي الجملة دي.
وأضاف والد إبراهيم خلال حواره ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع على قناة "دي ام سي"، إبراهيم مطيع وبيسمع الكلام، معقبا: "إبراهيم بيعرف ينقي أصحابه..وكلهم جايبين ما فوق 98%".
بنسبة 40%.. وزير العدل: نقل 950 موثِّقًا حاصلا على ليسانس الحقوق من كل أجهزة الدولة إلى الشهر العقاري.
مرتضى عرض على شريف اللعب للزمالك.. إكرامي: مش من حق جماهير الاهلي مهاجمة نجلي ورمضان صبحي.
قال الكابتن اكرامي نجم الكرة المصرية، إنه لا علاقة بين ترك الكابتن شريف للأهلي وانتقال رمضان لنادى بيراميدز.
وأضاف الكابتن اكرامي خلال حواره التليفزيوني في برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور" الفضائية، أنه استحالة أن يلعب الكابتن شريف أو رمضان صبحي فى الزمالك.
بائع الفريسكا.. يكشف تفاصيل دعم تركي آل الشيخ له
قال إبراهيم عبدالناصر، الطالب بائع الفريسكا، إن والده قال له جملة غيرت في حياته كثيرا.. وهي "عمرك ما هتبقى راجل غير لما تصرف على نفسك"، متابعا: "كنت في سن الـ 12 ووالدي قاللي الجملة دي.
وتابع عبد الناصر خلال خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إنه يعمل مع والده منذ أن كان في الصف الرابع الإبتدائي، ولكنه كان يتوقف عن العمل فترة الدراسة.
كل جمعة.. الأوقاف تعلن خبرا سارا للمصريين
وتابع خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على قناة "دي ام سي"، أن الكأس ليس مصنوعة من الذهب حتى تتعرض للسرقة بل هي شيء رمزي، مشيرا إلى أن النسخة الأصلية من الكأس متواجدة داخل الاتحاد الأفريقي ومصر كان لديها نسخة من الكأس.
كل جمعة.. الأوقاف تعلن خبرا سارا للمصريين
قال الدكتور كمال أبو سيف مدير مكتب وزير الأوقاف، إن الـ 6 سنوات الأخيرة، شهدت افتتاح لعدد كبير من المساجد، موضحًا أنه تم افتتاح 1200 مسجد فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، منها الجديد ومنها من تم إحلاله وتجديده.
وأضاف أبو سيف خلال مداخلة هاتقية ببرنامج " مصر الأصل" المذاع على قناة " الحدث اليوم"، تقديم الإعلامي أحمد دياب، أن وزارة الأوقاف قامت بصيانة أكثر من 3600 مسجد.
فنكوش اختفاء كئوس مصر.. جمال علام يفجر قنبلة
فنكوش اختفاء كئوس مصر.. جمال علام يفجر قنبلة
قال جمال علام، رئيس الاتحاد المصري الأسبق، إنه لا يعرف السبب من إثارة موضوع ضياع الكئوس حاليا وهناك بالفعل محاضر تم عملها منذ حريق اتحاد الكرة في عام 2013.
وتابع خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على قناة "دي ام سي"، أن الكأس ليس مصنوعة من الذهب حتى تتعرض للسرقة بل هي شيء رمزي، مشيرا إلى أن النسخة الأصلية من الكأس متواجدة داخل الاتحاد الأفريقي ومصر كان لديها نسخة من الكأس.
وزير الاتصالات يوضح كيفية طريقة دفع الرسوم لخدمات مصر الرقمية
قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن لدينا قطاعا من المواطنين يزداد يوما بعد يوم يستطيع التعامل مباشرة مع التكنولوجيا.
وأضاف الدكتور عمرو طلعت خلال حواره في برنامج "أخر النهار" المذاع على قناة "النهار" الفضائية، أن هذا القطاع من المواطنين يستطيع الدخول على منصة مصر الرقمية أو على تطبيقات المحمول الخاصة بمصر الرقمية ويحصل على الخدمة.
لتدمير المنطقة.. وثائق مسربة تؤكد تورط أردوغان مع تنظيم القاعدة في ليبيا
عرض الإعلامي محمد موسى وثائق سرية مسربة، عبر برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، تؤكد تورط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع تنظيم القاعدة في ليبيا لتدمير المنطقة والسيطرة على مواردها.
وأوضحت الوثائق الاستخباراتية السرية أن أردوغان على صلة بجماعة بن علي الجهادية بقيادة عبد العظيم علي موسى بن علي ، وهو مواطن ليبي لديه علاقة قوية ووثيقة بتنظيم القاعدة.
استجابة فورية من الرئيس السيسى للسيدة المسنة وفق أرقى بروتوكولات العلاج
استعرضت الإعلامية رانيا هاشم مقدمة برنامج "مانشيت" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لطلب مسنة بالعلاج، وتوجيهه للأجهزة المعنية بعلاجها على أفضل البروتوكولات العلاجية.
وتوجهت الأجهزة المعنية على الفور إلى منزل السيدة المسنة التى تصادف وجودها أثناء جولة الرئيس عبد الفتاح السيسى بمنطقة شرق القاهرة لتقديم العلاج اللازم لحالتها، وكانت السيدة المسنة قد اشتكت للرئيس السيسي من معاناتها من بعض الأمراض.
جملة واحدة غيرت حياة إبراهيم "طالب الفريسكا".. تعرف عليها
قال إبراهيم عبدالناصر، الطالب بائع الفريسكا، إن والده قال له جملة غيرت في حياته كثيرا.. وهي "عمرك ما هتبقى راجل غير لما تصرف على نفسك"، متابعا: "كنت في سن الـ 12 ووالدي قاللي الجملة دي.
وأضاف والد إبراهيم خلال حواره ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع على قناة "دي ام سي"، إبراهيم مطيع وبيسمع الكلام، معقبا: "إبراهيم بيعرف ينقي أصحابه..وكلهم جايبين ما فوق 98%".
بنسبة 40%.. وزير العدل: نقل 950 موثِّقًا حاصلا على ليسانس الحقوق من كل أجهزة الدولة إلى الشهر العقاري.
قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إننا لدينا فى المنظومة القضائية جزئين كبيرين، وهما الشهر العقاري، والتقاضي.
وأضاف المستشار عمر مروان خلال حواره التليفزيوني في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار" الفضائية، أن الشهر العقارى والتوثيق ينقسم إلى وجهين، وبهما مشكلة عكسية، فتسجيل الملكيات عليه عزوف، والتوثيق عليه تكدس، والمقار كانت محدودة، والآليات محدودة".