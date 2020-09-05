أخبار التوك شو.. تفاصيل دعم تركي آل الشيخ لبائع الفريسكا.. خبر سار للمصريين كل جمعة.. فنكوش اختفاء الكئوس الافريقية

استعرضت الإعلامية رانيا هاشم مقدمة برنامج "مانشيت" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لطلب مسنة بالعلاج، وتوجيهه للأجهزة المعنية بعلاجها على أفضل البروتوكولات العلاجية.

وتوجهت الأجهزة المعنية على الفور إلى منزل السيدة المسنة التى تصادف وجودها أثناء جولة الرئيس عبد الفتاح السيسى بمنطقة شرق القاهرة لتقديم العلاج اللازم لحالتها، وكانت السيدة المسنة قد اشتكت للرئيس السيسي من معاناتها من بعض الأمراض.

قال إبراهيم عبدالناصر، الطالب

، إن والده قال له جملة غيرت في حياته كثيرا.. وهي "عمرك ما هتبقى راجل غير لما تصرف على نفسك"، متابعا: "كنت في سن الـ 12 ووالدي قاللي الجملة دي.

وأضاف والد إبراهيم خلال حواره ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع على قناة "دي ام سي"، إبراهيم مطيع وبيسمع الكلام، معقبا: "إبراهيم بيعرف ينقي أصحابه..وكلهم جايبين ما فوق 98%".

قال المستشار عمر مروان وزير العدل ، إننا لدينا فى المنظومة القضائية جزئين كبيرين، وهما الشهر العقاري، والتقاضي.



