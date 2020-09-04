وزير الاتصالات: مشروع مصر الرقمية يسهم في مراقبة الأداء الحكومي.. فيديو

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مصر الرقمية هو مشروع ضخم جدا وكل العناصر المصرية تكثف من جهودها وتتضافر مواردها لبنائه.





وأضاف طلعت خلال حواره في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار" الفضائية، أن مصر الرقمية لا تقتصر علي خدمات مصر المرقمنة ويمكن للمواطن ان يتلقي تعليما والتدريب بالوسائل الرقمية وأن يلتحق بالعمل.





وتابع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مشروع مصر الرقمية، يراقب الأداء الحكومي وتطويره والتعرف علي الفجوات المهارية وكيفية ملئها وإدارة موارد الحكومة وتقليل الفائض والهادر فيها.





وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن الخدمات الحكومية المرقمنة يتلقاها المواطن بكل سهولة وبشكل احترافي من خلال المنصة أو من خلال المكاتب التي تقدم هذه الخدمة.





وأشار إلى أنه تم إطلاق منصة مصر الرقمية تجريبيا وعليها مجموعة من الخدمات تصل إلى 70 خدمة وهناك خدمات للاستثمار وخدمات من ثلاث حزم مختلفة للمواطنين.